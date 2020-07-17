Türkiye'nin Otomobili'nin üretileceği alan havadan görüntülendi.

TOGG taraf\u0131ndan Gemlik'te kurulacak fabrikan\u0131n alan\u0131nda \u00e7al\u0131\u015fmalar yo\u011fun \u015fekilde devam ediyor. ,TOGG Gemlik \u0130n\u015faat Ba\u015flang\u0131\u00e7 T\u00f6reni \u00f6ncesinde Gemlik'te bulunan arazi drone ile havadan g\u00f6r\u00fcnt\u00fclendi.,T\u00fcrkiye'nin Otomobili Giri\u015fim Grubu (TOGG) taraf\u0131ndan Gemlik'te kurulacak fabrikan\u0131n alan\u0131nda \u00e7al\u0131\u015fmalar yo\u011fun \u015fekilde devam ediyor.,T\u00fcrkiye'nin heyecanla bekledi\u011fi TOGG Gemlik \u0130n\u015faat Ba\u015flang\u0131\u00e7 T\u00f6reni \u00f6ncesinde Gemlik'te bulunan arazi drone ile havadan g\u00f6r\u00fcnt\u00fclendi.,Fabrikan\u0131n kurulaca\u011f\u0131 yerde yol ve t\u00f6ren alan\u0131n\u0131n kurulumu \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131n\u0131n hummal\u0131 \u015fekilde s\u00fcrd\u00fc\u011f\u00fc g\u00f6r\u00fcld\u00fc.,,T\u00fcrkiye'nin Otomobili'nin \u00fcretilece\u011fi TOGG m\u00fchendislik, tasar\u0131m ve \u00fcretim tesisleri in\u015faat\u0131na ba\u015flama t\u00f6reni, Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan'\u0131n kat\u0131l\u0131m\u0131yla yar\u0131n ger\u00e7ekle\u015ftirilecek.,Sanayi ve Teknoloji Bakan\u0131 Mustafa Varank, sosyal medya hesab\u0131ndan "T\u00fcrkiye'nin Otomobili Giri\u015fim Grubu \u0130n\u015faata Ba\u015flama T\u00f6reni"ne ili\u015fkin payla\u015f\u0131m yapm\u0131\u015ft\u0131. ,Payla\u015f\u0131m\u0131nda fabrikan\u0131n temelinin at\u0131laca\u011f\u0131 alana ili\u015fkin foto\u011frafa da yer veren Varank, "18 Temmuz 2020, 17.30, Gemlik, Bursa" notunu d\u00fc\u015fm\u00fc\u015ft\u00fc.