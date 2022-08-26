Türkiye’nin yerli hazinelerini satın almak için sıraya girdiler!

Türk savunma sanayisi son 20 yılda devrim niteliğinde tasarım ve üretim yaparken, dünyanın gözü de yerli şirketlere çevrildi. Baykar, ASELSAN, ROKETSAN, HAVELSAN, MKE, TUSAŞ, TÜBİTAK başta olmak üzere birçok şirket milli ve yerli imkanlarla kara, hava ve deniz araçları geliştiriyor. Savaşların seyrini değiştiren bu savunma sanayi araçlarına dünyadan da yoğun bir talep var. Peki, yerli savunma sanayi silahları hangileri? İşte Türk savunma sanayisinin hazinesi…