Türkiye, Sudan'da altın arayacak

Sudan petrol bakanl\u0131\u011f\u0131ndan bir kaynak d\u00fcn yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamada, Sudan petrol bakanl\u0131\u011f\u0131na ba\u011fl\u0131 Jeoloji Kurumu ile MTA aras\u0131ndaki anla\u015fman\u0131n K\u0131z\u0131ldeniz eyaletinde iki "kare" alanda maden \u00e7\u0131kar\u0131lmas\u0131na imkan tan\u0131d\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirtti.\r\n\r\n,Anla\u015fma, Cumhurba\u015fkan\u0131 Yard\u0131mc\u0131s\u0131 Fuat Oktay'\u0131n \u00fc\u00e7 g\u00fcnl\u00fck resmi ziyaretini tamamlayarak Sudan'dan ayr\u0131lmas\u0131ndan bir g\u00fcn sonra a\u00e7\u0131kland\u0131.\r\n\r\n,Sudan resmi haber ajans\u0131 SUNA'ya g\u00f6re Petrol Bakan\u0131 Awad Dahia bunun, MTA'n\u0131n maden alan\u0131nda T\u00fcrkiye d\u0131\u015f\u0131nda yapt\u0131\u011f\u0131 ilk anla\u015fma oldu\u011funu belirterek, anla\u015fman\u0131n Sudan'a ekonomik fayda sa\u011flayaca\u011f\u0131n\u0131 umdu\u011funu ifade etti.\r\n\r\n,Sudan ekonomisi \u00fclkenin g\u00fcney kesiminin, petrol \u00fcretiminin d\u00f6rtte \u00fc\u00e7\u00fcn\u00fc alarak, 2011'de ayr\u0131lmas\u0131ndan bu yana zor bir d\u00f6nem ge\u00e7iriyor. ,Sudan h\u00fck\u00fcmetinin bankalar ve d\u00f6viz b\u00fcrolar\u0131na d\u00f6viz kurunu g\u00fcnl\u00fck olarak belirleme g\u00f6revi vermesinin ard\u0131ndan, Ekim ay\u0131nda para birimi sert de\u011fer kaybetti.\r\n\r\n,T\u00fcrkiye, Sudan'da alt\u0131n arayacak,.