Türkiye'ye en çok döviz bırakan ülkeler belli oldu

Türkiye’ye en çok döviz bırakan ülkeler Mastercard tarafından araştırıldı. Araştırmaya göre Türkiye’ye döviz bırakan ülkeler sıralandı. İşte ülkemize en çok döviz bırakan ilk 7 ülke…