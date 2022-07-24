Türkiye'ye en çok döviz bırakan ülkeler belli oldu

.,Mastercard raporu incelendi\u011finde T\u00fcrkiye\u2019ye en \u00e7ok d\u00f6viz b\u0131rakan \u00fclkeler s\u0131ras\u0131yla Rusya, Almanya, \u0130ngiltere, Amerika, Hollanda, Kuveyt ve Katar olarak g\u00f6r\u00fcl\u00fcyor.\r\n\r\n,Mastercard Turizm \u0130\u00e7g\u00f6r\u00fc Platformu verilerine g\u00f6re turistlerin T\u00fcrkiye\u2019yi tercih etme sebepleri aras\u0131nda ise; s\u0131ras\u0131yla do\u011fa, sanat ve k\u00fclt\u00fcr, fiziksel aktiviteler\/ spor, yeme-i\u00e7me, deniz turizmi- g\u00fcne\u015f ve al\u0131\u015fveri\u015f geliyor. T\u00fcrkiye\u2019ye gelen turistlerin harcama kalemlerinden en fazla perakende \u00f6ne \u00e7\u0131karken, konaklama, sa\u011fl\u0131k-g\u00fczellik, medikal, ula\u015f\u0131m, market ve restoran harcamalar\u0131 ise sonras\u0131nda yer al\u0131yor.\r\n\r\n,Rapora g\u00f6re, T\u00fcrkiye\u2019ye gelen 100 turistten 86\u2019s\u0131 memnun ayr\u0131l\u0131yor. Mastercard Turizm \u0130\u00e7g\u00f6r\u00fc Platformu\u2019ndan elde edilen verilere g\u00f6re turistler T\u00fcrkiye\u2019nin ikliminden y\u00fczde 95, otellerden ise y\u00fczde 70 memnun kal\u0131yor.\r\n\r\n,\u015eirketten yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamaya g\u00f6re, Mastercard, turizm alan\u0131na y\u00f6nelik kampanyas\u0131n\u0131 duyurdu. Ge\u00e7en y\u0131llarda Turizm \u0130\u00e7g\u00f6r\u00fcleri Platformu sekt\u00f6r\u00fcn ve karar vericilerin hizmetine sunuldu.\r\n\r\n,Turistlerin T\u00fcrkiye\u2019de kalma s\u00fcrelerinin ise ortalama 4,5 g\u00fcn olarak belirtiliyor. 2021 y\u0131l\u0131nda \u0130stanbul Bo\u011faz\u0131, Ayasofya, Sultan Ahmet Camii en \u00e7ok ziyaret yerler olurken 2022\u2019de bu listeye Side Antik Kenti ve Kalei\u00e7i ekleniyor.\r\n\r\n,T\u00fcrkiye\u2019ye en \u00e7ok d\u00f6viz b\u0131rakan \u00fclkeler Mastercard taraf\u0131ndan ara\u015ft\u0131r\u0131ld\u0131. Ara\u015ft\u0131rmaya g\u00f6re T\u00fcrkiye\u2019ye d\u00f6viz b\u0131rakan \u00fclkeler s\u0131raland\u0131. \u0130\u015fte \u00fclkemize en \u00e7ok d\u00f6viz b\u0131rakan ilk 7 \u00fclke\u2026,Y\u0131l\u0131n ilk 5 ay\u0131nda turistlerin a\u011f\u0131rl\u0131kl\u0131 olarak \u0130stanbul\u2019u tercih etti\u011fi tablonun yaz gelmesiyle de\u011fi\u015fmesi \u00f6ng\u00f6r\u00fcl\u00fcyor.\r\n\r\n