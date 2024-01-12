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    Türkiye'yi yasa boğan hain saldırı nasıl gerçekleşti?

    Kaynak: Türkiye Gazetesi, NTV / Düzenleyen:

    Türkiye'nin yüreğine şehit ateşi bir kez daha düştü. Irak'ın kuzeyinde üs bölgesine sızma girişiminde bulunan PKK’lı teröristlerle çıkan çatışmada 6 askerimiz şehit olurken, 7 askerimiz ise yaralandı. Kuzey Irak'taki çatışmalara ilişkin ilk bilgiler gelmeye başladı.

    - Türkiye'yi yasa boğan hain saldırı nasıl gerçekleşti?

    Saldırının Metina kampı yakınlarında yeni oluşturulan üs bölgesine yapılmaya çalışıldığı, sızmayı farkeden timlerin hemen karşılık verdiği öğrenildi. 

    - Türkiye'yi yasa boğan hain saldırı nasıl gerçekleşti?

    Kırklareli 41. Komando Tugayı'na bağlı birliklerin geçici üs bölgesine yapılan saldırıya karşılık verildi. Çatışmaların yakınlarında sivil yerleşim yerlerinin bulunduğu ve birliklerin dikkatli bir operasyon yürüttükleri aktarıldı.

    - Türkiye'yi yasa boğan hain saldırı nasıl gerçekleşti?

    Kuzey Irak'ta yaşanan çatışmalara ilişkin ilk bilgiler, teröristlerin zor hava koşullarını fırsat bilerek geçici üs bölgesine saldırdığını gösteriyor.

    - Türkiye'yi yasa boğan hain saldırı nasıl gerçekleşti?

    Teröristlerin sızmaya çalıştığı üs bölgesi Kırıklareli 41. Komando Tugayı tarafından oluşturuldu.

    - Türkiye'yi yasa boğan hain saldırı nasıl gerçekleşti?

    Geçisi üs bölgesi olarak birliklerin bulunduğu noktaya, teröristler şu an yaşanan ağır kar ve tipi koşullarını fırsat bilerek sızmaya çalıştı, durumu fark eden timler de karşılık vererek teröristlere ağır kayıp verdirdi.

    - Türkiye'yi yasa boğan hain saldırı nasıl gerçekleşti?

    Ağır silahlarla saldıran teröristlerin ilk ateşi sırasında birlikler şehit verirken, çatışmaların ardından bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı. İlk belirlemelere göre 12 terörist etkisiz hale getirildi.

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