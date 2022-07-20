Türklerin en çok sevdiği fast food belli oldu! Lahmacunu bile geçti, işte ilk sıradaki lezzet…

Hamburger, pizza, çıtır tavuk, lahmacun gibi fast food yemekler oldukça popüler. Peki, bunlardan en sevileni hangisi? Araştırma şirketi Areda Piar'ın bin 100 katılımcıyla gerçekleştirdiği fast food ürünleri yeme alışkanlıklarına ilişkin araştırmanın sonuçları paylaşıldı. En sevilen lezzet lahmacunu geçerek ilk sırada yer alan ürün herkesi şaşırttı. İşte Türk halkının en çok tercih ettiği fast food ürünleri...