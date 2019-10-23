Türküyle mühür basıp sosyal medyada paylaşmıştı... O noter başkatibi hakkında karar verildi

T\u00fcrk\u00fc e\u015fli\u011finde m\u00fch\u00fcr basarken \u00e7ekti\u011fi video sosyal medyada b\u00fcy\u00fck ilgi g\u00f6ren Ankara 46. Noteri Ba\u015fkatibi Selma \u00d6nc\u00fcl, daval\u0131k oldu.\r\n\r\n,Ankara 46. Noterinin Ba\u015fkatibi Selma \u00d6nc\u00fcl, 2017'nin son g\u00fcn\u00fc, t\u00fcrk\u00fcler e\u015fli\u011finde m\u00fch\u00fcr basarken \u00e7ekti\u011fi videoyu sosyal medya hesab\u0131ndan payla\u015ft\u0131.,Sosyal medyada b\u00fcy\u00fck ilgi g\u00f6ren \u00d6nc\u00fcl'\u00fcn videosu, 3 g\u00fcnde 1 milyon 200 bin ki\u015fi taraf\u0131ndan izlendi, ana haber b\u00fcltenlerine konu oldu.\r\n\r\nVideoda, t\u00fcrk\u00fclerin ritmine m\u00fch\u00fcr basarak e\u015flik eden Ba\u015fkatip Selma \u00d6nc\u00fcl, bir vatanda\u015f taraf\u0131ndan B\u0130MER'e \u015fikayet edildi.,\u015eikayette, "Ba\u015fkatibin, g\u00f6revini yaparken \u015fark\u0131 ve t\u00fcrk\u00fc s\u00f6yledi\u011fi, i\u015fini esas\u0131na g\u00f6re yapmad\u0131\u011f\u0131 ve internet sitelerinde s.l\u00fccn\u00f6 ismiyle videolar\u0131n\u0131n bulundu\u011fu belirtilerek, bu i\u015fle ilgilenilmesi" istendi.,Ba\u015fvurunun T\u00fcrkiye Noterler Birli\u011fine ula\u015ft\u0131r\u0131lmas\u0131 \u00fczerine, soru\u015fturma ba\u015flat\u0131ld\u0131. Selma \u00d6nc\u00fcl, savunmas\u0131nda, 1988'den bu yana noter personeli oldu\u011funu, hizmetinin gerektirdi\u011fi ciddiyete, mesle\u011fin onur ve vakar\u0131na yak\u0131\u015fmayan \u00fcslupla \u00e7al\u0131\u015fmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirterek, disiplin cezas\u0131 gerektirecek bir i\u015flem yapmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 kaydetti.\r\n\r\n"Aral\u0131k ay\u0131nda yap\u0131lan defter tasdik i\u015flemlerinin yo\u011fun ve stresli ge\u00e7mesi nedeniyle stresi atmak ve i\u015flemlerin bir an \u00f6nce bitmesi i\u00e7in \u00e7evreyi rahats\u0131z etmeyecek \u015fekilde, ilgililerin bulunmad\u0131\u011f\u0131 saatte m\u00fczik e\u015fli\u011finde i\u015fleri tamamlad\u0131\u011f\u0131n\u0131" anlatan \u00d6nc\u00fcl, \u00e7ekilen videoyu sosyal medya hesab\u0131nda payla\u015ft\u0131\u011f\u0131n\u0131, videonun di\u011fer sanal ortama ve televizyon kanallar\u0131na bilgisi d\u0131\u015f\u0131nda ula\u015ft\u0131\u011f\u0131n\u0131 aktard\u0131.,T\u00fcrkiye Noterler Birli\u011fi ise "bug\u00fcne kadar i\u015fini ciddiyetle, severek ve ba\u015far\u0131yla yapan, sayg\u0131l\u0131, disiplinli bir ba\u015fkatip olan \u00d6nc\u00fcl'e \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131n\u0131 video kayd\u0131na almamas\u0131 konusunda gerekli uyar\u0131 yap\u0131lmas\u0131"na karar verdi. Bu kapsamda \u00d6nc\u00fcl'e, daha \u00f6nce disiplin cezas\u0131 almad\u0131\u011f\u0131 dikkate al\u0131narak, Noterlik Kanunu'nun 148. maddesi gere\u011fince "uyar\u0131 cezas\u0131" verildi.\r\nSelma \u00d6nc\u00fcl, uyar\u0131 cezas\u0131na kar\u015f\u0131 yapt\u0131\u011f\u0131 itiraz\u0131n T\u00fcrkiye Noterler Birli\u011fi Disiplin Kurulunca reddedilmesi \u00fczerine, i\u015flemin iptali istemiyle dava a\u00e7t\u0131.\r\n\r\n,T\u00fcrkiye Noterler Birli\u011fi ise \u0130dare Mahkemesinin bu karar\u0131n\u0131n hukuka ayk\u0131r\u0131 oldu\u011funu ileri s\u00fcrerek, kald\u0131r\u0131lmas\u0131 istemiyle istinaf ba\u015fvurusunda bulundu.\r\n\r\nBa\u015fvuru \u00fczerine dosya, Ankara B\u00f6lge \u0130dare Mahkemesi 12. \u0130dari Dava Dairesine geldi.\r\n\r\nDaire, Ankara 4. \u0130dare Mahkemesince verilen karar\u0131n usul ve hukuka uygun olup kald\u0131r\u0131lmas\u0131n\u0131 gerektiren bir neden bulunmad\u0131\u011f\u0131ndan daval\u0131 idarenin istinaf ba\u015fvurusunu reddetti. ,Ankara 4. \u0130dare Mahkemesi, uyar\u0131 cezas\u0131 verilmesine ili\u015fkin i\u015flemin iptaline karar verdi.\r\n\r\n\u0130dare Mahkemesi karar\u0131nda, davac\u0131n\u0131n Ankara 46. Noterinin beyan\u0131na g\u00f6re, i\u015fini ciddiyetle, severek, ba\u015far\u0131yla yapan sayg\u0131l\u0131, disiplinli bir ba\u015fkatip oldu\u011fu vurguland\u0131.\r\n\r\nDavac\u0131n\u0131n, sosyal medyadaki g\u00f6r\u00fcnt\u00fclerde disipline konu eylemini, \u00e7evreyi rahats\u0131z etmeyecek \u015fekilde ve ilgililerin bulunmad\u0131\u011f\u0131 bir anda yapt\u0131\u011f\u0131n\u0131n sabit oldu\u011fu belirtildi.\r\n\r\nKararda, \u00d6nc\u00fcl'\u00fcn, etik kurallara ayk\u0131r\u0131 bir eyleminin olmad\u0131\u011f\u0131 kanaatine var\u0131ld\u0131\u011f\u0131ndan dava konusu i\u015flemde hukuka uygunluk bulunmad\u0131\u011f\u0131 sonucuna ula\u015f\u0131ld\u0131\u011f\u0131 kaydedildi.