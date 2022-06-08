TUSAŞ 2023’te faaliyete geçirecek: Yıldırım Test Tesisinden ilk görüntüler

,Milli Muharip U\u00e7ak ba\u015fta olmak \u00fczere t\u00fcm \u00f6zg\u00fcn \u00fcr\u00fcnlerimizin testlerini yerli olarak yapabilece\u011fimiz bir tesisi daha \u00fclkemize kazand\u0131racak olman\u0131n hakl\u0131 gururunu ya\u015f\u0131yoruz\u201c dedi. ,MMU\u2019nun u\u00e7u\u015f g\u00fcvenli\u011finin sa\u011flanmas\u0131n\u0131n yan\u0131 s\u0131ra, g\u00f6rev sistemlerinin de y\u0131ld\u0131r\u0131m esnas\u0131nda zarar g\u00f6rmemesi ve y\u0131ld\u0131r\u0131m etkilerinin MMU platformunun g\u00f6rev yapmas\u0131n\u0131 engellemeyece\u011fi test edilecek.,MMU\u2019nun y\u0131ld\u0131r\u0131m\u0131n etkisiyle u\u00e7u\u015f g\u00fcvenli\u011fini bozucu hi\u00e7bir fiziksel zarar ya da elektromanyetik etkile\u015fim olmad\u0131\u011f\u0131 test edilecek ve yak\u0131t sistemi de\u011ferlendirilecek. ,Prof. Dr. Kotil, \u201cSavunma sanayiimiz ve \u00fclkemiz i\u00e7in y\u00fcksek teknolojileri i\u00e7eren yat\u0131r\u0131mlar\u0131m\u0131z\u0131 s\u00fcrd\u00fcr\u00fcyoruz. ,Tesis; y\u00fcksek gerilim, y\u00fcksek ak\u0131m \u00fcrete\u00e7leri, yak\u0131t test sistemleri, kontrol ve \u00f6l\u00e7\u00fcm sistemlerinden olu\u015facak. ,Tesisin 2023 y\u0131l\u0131nda faaliyete ge\u00e7mesi planlan\u0131yor.,Tesiste hava ara\u00e7lar\u0131 dahil olmak \u00fczere t\u00fcm nesneler \u00fczerinde y\u0131ld\u0131r\u0131m etkileri g\u00f6zlemlenebilecek ve \u00f6nlemlerin al\u0131nmas\u0131 i\u00e7in de\u011ferlendirmelere yap\u0131lacak. ,T\u00fcrk Havac\u0131l\u0131k ve Uzay Sanayii (TUSA\u015e) \u00f6zg\u00fcn \u00fcr\u00fcnlerin testlerini yapaca\u011f\u0131 Y\u0131ld\u0131r\u0131m Test Tesisi in\u015faat\u0131n\u0131n tamamlanmak \u00fczere oldu\u011funu duyurdu. ,T\u00fcrk Havac\u0131l\u0131k ve Uzay Sanayii Genel M\u00fcd\u00fcr\u00fc Prof. Dr. Temel Kotil, Y\u0131ld\u0131r\u0131m Test Tesisine ili\u015fkin a\u00e7\u0131klama yapt\u0131. ,TUSA\u015e taraf\u0131ndan \u00fcretilen Y\u0131ld\u0131r\u0131m Test Tesisindeki ilk testler Milli Muharip U\u00e7ak (MMU) \u00f6zelinde ger\u00e7ekle\u015ftirecek. ,Y\u0131ld\u0131r\u0131m Test Tesisi, y\u00fcksek gerilim ve y\u00fcksek ak\u0131m i\u00e7eren do\u011fal y\u0131ld\u0131r\u0131m olay\u0131n\u0131n laboratuvar ortam\u0131nda yapay olarak kontroll\u00fc, \u00f6l\u00e7\u00fclebilir bir \u015fekilde \u00fcretilmesini sa\u011flayacak.