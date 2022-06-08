TUSAŞ 2023’te faaliyete geçirecek: Yıldırım Test Tesisinden ilk görüntüler

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) özgün ürünlerin testlerini yapacağı Yıldırım Test Tesisi inşaatının tamamlanmak üzere olduğunu duyurdu.