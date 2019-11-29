Tuvalet kağıtları bakın neden beyaz üretiliyor! Sebebine inanamayacaksınız

Temizlik \u00fcr\u00fcnlerinin vazge\u00e7ilmezleri aras\u0131nda yer alan tuvalet ka\u011f\u0131tlar\u0131n\u0131n neden beyaz oldu\u011funu hi\u00e7 d\u00fc\u015f\u00fcnd\u00fcn\u00fcz m\u00fc?,Amerika'da 80'li y\u0131llara kadar renkli tuvalet ka\u011f\u0131tlar\u0131 kullan\u0131l\u0131yordu.,Sebebi ise o d\u00f6nem banyolar\u0131n rengarenk tasarlanmas\u0131yd\u0131. Yani ev sahipleri, tuvalet ka\u011f\u0131tlar\u0131n\u0131 banyolar\u0131n\u0131n rengine g\u00f6re se\u00e7iyordu.,Ancak sonralarda renkli tuvalet ka\u011f\u0131tlar\u0131na olan ilgi azalmaya ba\u015flad\u0131. \u00c7\u00fcnk\u00fc uzmanlar, renkli tuvalet ka\u011f\u0131tlar\u0131nda kullan\u0131lan boyalar\u0131n cilde zararl\u0131 oldu\u011funu ve bu boyalar\u0131n do\u011faya zarar verdi\u011fini s\u00f6yl\u00fcyordu,\u00dcstelik, 80'lerin sonlar\u0131na do\u011fru, banyo tasar\u0131m\u0131nda da sadeli\u011fe gidildi.,Rengarenk banyolar\u0131n yerini, renksiz veya tek renk banyolar ald\u0131.,Haliyle banyolardaki bu sadele\u015fme sonras\u0131, renkli tuvalet ka\u011f\u0131tlar\u0131 tercih edilmemeye ba\u015flad\u0131.,Ancak Fransa'da, hala pembe tuvalet ka\u011f\u0131tlar\u0131n\u0131 kullanmaktan vazge\u00e7meyen bir kesim oldu\u011funu s\u00f6ylemeden ge\u00e7meyelim.