Tuvalet kavgası kanlı bitti

Kocaeli'de meydana gelen olay duyanları şaşkına çevirdi! Tuvalet yapma kavgasında silah ve bıçak çekildi yetmedi darp da işin içine girdi, olayda 3 kişi yaralanırken 1'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.