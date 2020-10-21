Tuvalette yılan ısırdı

Hemen yerinden do\u011frulan ve bacaklar\u0131ndan a\u015fa\u011f\u0131ya kan bo\u015fald\u0131\u011f\u0131n\u0131 g\u00f6ren kad\u0131n, klozette de dev bir piton y\u0131lan\u0131 oldu\u011funu g\u00f6rd\u00fc. 2 metre 100 santim uzunlu\u011fundaki y\u0131lan, kaba etinden sonra bir de kad\u0131n\u0131 parma\u011f\u0131ndan \u0131s\u0131rd\u0131. ,Tayland\u2019\u0131n Samut Prakan b\u00f6lgesinde Boonsong Plaikaew (54) isimli kad\u0131n, evinde tuvaleti kullan\u0131rken bir anda b\u00fcy\u00fck bir ac\u0131 hissetti.\r\n,Plaikaew, y\u0131lan zehirli olmad\u0131\u011f\u0131 i\u00e7in, yaralara kar\u015f\u0131 krem ve enfeksiyon riskine kar\u015f\u0131 da antibiyotik verilerek taburcu edildi. \u00c7uvala konularak g\u00f6t\u00fcr\u00fclen y\u0131lan do\u011faya sal\u0131nacak.\r\n\r\n,Panik halde tuvaletten \u00e7\u0131karak yard\u0131m isteyen kad\u0131n, olay yerinde yap\u0131lan ilk m\u00fcdahaleden sonra hastaneye kald\u0131r\u0131ld\u0131. Kad\u0131n tedavi alt\u0131na al\u0131n\u0131rken, haber verilmesi \u00fczerine eve giden itfaiye ekipleri, y\u0131lan\u0131 canl\u0131 yakalad\u0131.