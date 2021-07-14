Tuz Gölü'nde toplu flamingo ölümleri

Tuz G\u00f6l\u00fc\u2019n\u00fcn G\u00f6lyaz\u0131 b\u00f6lgesinde ya\u015fanan flamingo \u00f6l\u00fcmleri flamingo cenneti olarak bilinen Tuz G\u00f6l\u00fc\u2019n\u00fc adeta flamingo mezarl\u0131\u011f\u0131na d\u00f6n\u00fc\u015ft\u00fcrd\u00fc.\r\n,Tuz G\u00f6l\u00fc, son d\u00f6nemlerde mevsimlerin kurak ge\u00e7mesiyle birlikte hem kendisini, hem de Tuz G\u00f6l\u00fc'nde kulu\u00e7kaya yatan ku\u015f t\u00fcrlerinden birisi olan flamingolar\u0131n da ya\u015famla m\u00fccadelesini olumsuz etkiledi.\r\n,Tuz G\u00f6l\u00fc kurakl\u0131ktan en \u00e7ok pay\u0131n\u0131 alan do\u011fal varl\u0131klardan birisi haline geldi. Her sene y\u00fcz binlerce flamingo, yaz aylar\u0131n\u0131n daha s\u0131cak ge\u00e7ti\u011fi b\u00f6lgelerden Mart ay\u0131n\u0131n ortalar\u0131ndan itibaren kulu\u00e7ka d\u00f6nemi i\u00e7in Tuz G\u00f6l\u00fc\u2019ne gelirken, k\u00fcresel \u0131s\u0131nman\u0131n olu\u015fturdu\u011fu etkilerden birisi olan su rezervlerinin t\u00fckenmesi ve yo\u011fun su kullan\u0131m\u0131 olumsuz etkiler ortaya \u00e7\u0131kar\u0131yor.\r\n,Bir \u00f6nceki sene drone ile \u00e7ekilen g\u00f6r\u00fcnt\u00fclerde bir koloni halinde ya\u015fayan flamingo yavrular\u0131n\u0131n g\u00f6r\u00fcnt\u00fclendi\u011fi Tuz G\u00f6l\u00fc\u2019nde \u015fimdilerde yavru ve yeti\u015fkin flamingo \u00f6l\u00fcmleriyle kar\u015f\u0131la\u015f\u0131l\u0131yor.\r\n,Her yaz d\u00f6neminde Tuz G\u00f6l\u00fc\u2019n\u00fcn do\u011fal g\u00fczelli\u011fini ve flamingolar\u0131 g\u00f6zlemlemek ve foto\u011fraflamak i\u00e7in Tuz G\u00f6l\u00fc\u2019ne giden misafirler bu sene hi\u00e7 beklemedikleri bir manzarayla kar\u015f\u0131la\u015ft\u0131. ,Tuz G\u00f6l\u00fc havzas\u0131n\u0131n suyunun bir \u00f6nceki senelerin ayn\u0131 d\u00f6nemine g\u00f6re olduk\u00e7a \u00e7ekildi\u011fi g\u00f6zlemlenirken, y\u00fcz binlerce flamingodan da bir tane bile flamingo kalmad\u0131\u011f\u0131 g\u00f6r\u00fcld\u00fc.\r\n,Konuyla ilgili konu\u015fan do\u011fa foto\u011fraf\u00e7\u0131s\u0131 Mehmet Emin \u00d6zt\u00fcrk, \u201cBu b\u00f6lge, flamingolar anlam\u0131nda ciddi bir \u015fekilde ku\u015f cenneti olarak an\u0131lan bir b\u00f6lgeydi. Fakat bu sene geldi\u011fimde, ku\u015f cennetinden daha \u00e7ok ku\u015f cehennemine d\u00f6nd\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc g\u00f6rd\u00fcm. Y\u00fczlerce hatta binlerce flamingo b\u00f6lgede \u00f6lm\u00fc\u015f. Su yakla\u015f\u0131k olarak 10 kilometre i\u00e7e do\u011fru \u00e7ekilmi\u015f. Bu b\u00f6lge olarak ciddi bir alarm oldu\u011funu g\u00f6steriyor\u201d dedi.\r\n,Konya Valili\u011fince, flamingo \u00f6l\u00fcmlerine ili\u015fkin ara\u015ft\u0131rma ve soru\u015fturma ba\u015flat\u0131ld\u0131\u011f\u0131 bildirildi.\r\n,Valilikten yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamada, b\u00f6lgede yap\u0131lacak \u00e7al\u0131\u015fmalarla ilgili komisyon olu\u015fturuldu\u011fu aktar\u0131ld\u0131.\r\n,A\u00e7\u0131klamada, "13 Temmuz 2021 tarihinde kamuoyuna yans\u0131yan, Tuz G\u00f6l\u00fc'n\u00fcn Konya-Cihanbeyli G\u00f6lyaz\u0131 b\u00f6lgesindeki flamingo \u00f6l\u00fcmleriyle ilgili Valili\u011fimizce gerekli ara\u015ft\u0131rma ve soru\u015fturma \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131 ba\u015flat\u0131lm\u0131\u015ft\u0131r. Ayr\u0131ca flamingolar\u0131n ya\u015fam d\u00f6ng\u00fcs\u00fcn\u00fc olumsuz etkileyen hususlar ve al\u0131nabilecek ek tedbirlerle ilgili Valili\u011fimizce olu\u015fturulan uzman komisyon, alanda incelemeler yapmaktad\u0131r" denildi.\r\n