Twitter'a yeni özellik yolda!

T\u00fcm d\u00fcnyada milyonlarca kullan\u0131c\u0131s\u0131 bulunan sosyal payla\u015f\u0131m sitesi Twitter yeni bir \u00f6zellik \u00fczerinde \u00e7al\u0131\u015f\u0131yor.\r\n\r\n,\u015eirketten aktar\u0131lan bilgilere g\u00f6re uzun s\u00fcredir bir\u00e7ok kullan\u0131c\u0131 istenmeyen sohbetlerden rahats\u0131z. \r\n\r\n,Siz istemeseniz bile bir ba\u015fkalar\u0131 sohbete sizin ad\u0131n\u0131z\u0131 yazabiliyor ve bildirimleri g\u00f6rmeye devam ediyorsunuz. \r\n\r\n,Twitter, bu durumu sonland\u0131rmak i\u00e7in ad\u0131m atmaya karar vermi\u015f g\u00f6z\u00fck\u00fcyor. \r\n\r\n,Hen\u00fcz fikir a\u015famas\u0131ndaki geli\u015ftirmeye g\u00f6re kullan\u0131c\u0131lar kendilerinden bahsedilen Tweetleri sonland\u0131rabilecek.\r\n\r\n,Yetkililerin a\u00e7\u0131klamalar\u0131ndan anla\u015f\u0131ld\u0131\u011f\u0131 kadar\u0131yla \u00f6zellik t\u0131pk\u0131 Instagram'daki foto\u011fraf etiketlemenin kald\u0131r\u0131lmas\u0131 gibi \u00e7al\u0131\u015facak. \r\n\r\n,Biri sizin foto\u011fraf\u0131n\u0131z\u0131 etiketledi\u011finizde etiketi kald\u0131rabiliyorsunuz. Burada da mention'\u0131 kald\u0131rabileceksiniz. \r\n\r\n,Twitter'da istenmeyen mentionlar\u0131 engellemek i\u00e7in sessize al ya da blokla se\u00e7ene\u011fi bulunuyordu.\r\n\r\n,Ancak bu durumda kullan\u0131c\u0131lar\u0131 tamamen durdurmu\u015f oluyorsunuz.\r\n,Yeni \u00f6zellikle sadece s\u00f6z konusu sohbetten ka\u00e7\u0131nma imkan\u0131na sahip olacaks\u0131n\u0131z.\r\n,Ayr\u0131ca birka\u00e7 g\u00fcn boyunca hesab\u0131n\u0131z\u0131 sessize alman\u0131z da m\u00fcmk\u00fcn olacak.\r\n