Twitter'da bir dönem sona erdi: Fotoğraflar kırpılmayacak

Twitter sisteme y\u00fcklenen foto\u011fraflar\u0131 ak\u0131\u015f sayfas\u0131nda otomatik olarak k\u0131rp\u0131yordu.,Twitter'\u0131n g\u00f6rselleri otomatik olarak k\u0131rpmas\u0131 nedeniyle bazen istenmeyen kadrajlar da ortaya \u00e7\u0131k\u0131yordu.,Hem iOS hem Android'e gelen yeni g\u00fcncellemeyle bu k\u0131rp\u0131lma i\u015flemine son verildi.,Twitter y\u00f6neticileri g\u00fcncellemenin kullan\u0131c\u0131lardan gelen talepler \u00fczerine b\u00f6yle bir ad\u0131m att\u0131klar\u0131n\u0131 s\u00f6yledi. Mart ay\u0131nda beta kanallar \u00fczerinden kullan\u0131ma sokulan g\u00fcncelleme t\u00fcm Twitter \u00fcyelerine a\u00e7\u0131ld\u0131.,Yeni \u00f6zellikle ayr\u0131ca payla\u015f\u0131m esnas\u0131nda foto\u011fraf\u0131n nas\u0131l g\u00f6z\u00fckece\u011fini de \u00f6nceden g\u00f6rebilecekler. B\u00f6ylece Twitter'\u0131n tart\u0131\u015fmalara neden olan foto\u011fraf yerle\u015ftirme algoritmas\u0131na y\u00f6neltilen ele\u015ftirilerin de \u00f6n\u00fcne ge\u00e7ilmesi hedeflenmi\u015f.,Foto\u011fraf\u0131n tamam\u0131n\u0131 g\u00f6rmek isteyen kullan\u0131c\u0131lar i\u00e7eri\u011fe t\u0131klamak zorunda kal\u0131yordu.