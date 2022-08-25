Twitter’da İmam Hatiplilere yönelik sözlerine tepki yağıyor: Gülşen tutuklansın!

.,Bu s\u00f6zlere tepki ya\u011farken Twitter\u2019da #G\u00fcl\u015fenTutuklans\u0131n etiketi ilk s\u0131raya oturdu. G\u00fcl\u015fen hakk\u0131nda sosyal medyada \u201cKirli zihniyetini \u0130mam Hatiplilerin \u00fczerine kusmana m\u00fcsaade etmeyece\u011fiz\u201d , \u201cB\u00f6ylesine halk\u0131 kin ve nefrete s\u00fcr\u00fckleyenden sanat\u00e7\u0131 olamaz, insanlar\u0131 a\u015fa\u011f\u0131layan birini sanat\u00e7\u0131 olarak istemiyoruz\u201d tarz\u0131nda yorumlar yap\u0131ld\u0131.,G\u00fcl\u015fen\u2019in nisan ay\u0131nda verdi\u011fi bir konserde \u0130mam Hatip ve \u0130mam Hatip\u2019te okuyanlara y\u00f6nelik \u00e7irkin s\u00f6zleri ortaya \u00e7\u0131kt\u0131. ,\u0130\u015fte #G\u00fcl\u015fenTutuklans\u0131n etiketiyle at\u0131lan baz\u0131 tweetler...,Kullan\u0131c\u0131lar \u201cHesap vereceksin, b\u00f6yle sanat\u00e7\u0131lar istemiyoruz\u201d, \u201cKirli zihniyetini \u0130mam Hatiplilerin \u00fczerine kusmana m\u00fcsaade etmeyece\u011fiz\u201d tarz\u0131nda yorumlarla tepkilerini g\u00f6stermeye devam ediyor.,\u00d6te yandan G\u00fcl\u015fen\u2019in \u0130mam Hatiplileri hedef alan s\u00f6zleri Twitter\u2019dan da tepki g\u00f6rd\u00fc. \u015eark\u0131c\u0131 hakk\u0131nda #G\u00fcl\u015fenTutuklans\u0131n etiketiyle 90 binden fazla yorum yap\u0131ld\u0131.,Sahnede \u0130mam Hatip Liselilere y\u00f6nelik s\u00f6yledi\u011fi s\u00f6zlerinden dolay\u0131 re\u2019sen soru\u015fturma nedeniyle G\u00fcl\u015fen'in \u00c7a\u011flayan Adliyesi\u2019ne gelerek ifade verece\u011fi \u00f6\u011frenildi. S\u00f6zleri g\u00fcndem olan \u015fark\u0131c\u0131n\u0131n kolluk g\u00f6revlileri taraf\u0131ndan mevcutlu olarak haz\u0131r edilmesi talimat\u0131 verildi\u011fi belirtildi.,\u015eark\u0131c\u0131, bir ki\u015fiyi ele\u015ftirirken \u201c\u0130mam Hatip\u2019te okumu\u015f daha \u00f6nce kendisi, sap\u0131kl\u0131\u011f\u0131 oradan geliyor\u201d ifadelerini kulland\u0131.,Son g\u00fcnlerde magazin g\u00fcndeminden d\u00fc\u015fmeyen G\u00fcl\u015fen\u2019in bu kez \u0130mam Hatip ve \u0130mam Hatip\u2019te okuyanlara y\u00f6nelik s\u00f6zleri olay oldu. \u015eark\u0131c\u0131n\u0131n \u201c\u0130mam Hatip\u2019te okumu\u015f daha \u00f6nce kendisi, sap\u0131kl\u0131\u011f\u0131 oradan geliyor\u201d ifadeleri tepkiye neden olurken, G\u00fcl\u015fen hakk\u0131nda, \u0130stanbul Cumhuriyet Ba\u015fsavc\u0131l\u0131\u011f\u0131 taraf\u0131ndan, re'sen "halk\u0131 kin ve d\u00fc\u015fmanl\u0131\u011fa tahrik veya a\u015fa\u011f\u0131lama" su\u00e7undan soru\u015fturma ba\u015flat\u0131ld\u0131.\r\n\r\n