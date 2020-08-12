Twitter'da yeni dönem: Artık kullanıcılar karar verecek!

Twitter'da yeni d\u00f6nem: Art\u0131k kullan\u0131c\u0131lar karar verecek! \u0130\u015fte detaylar...,Mikro blog platformu Twitter, platforma yeni bir \u00f6zellik entegre etti. ,Yeni \u00f6zellik sayesinde Twitter kullan\u0131c\u0131lar\u0131 payla\u015ft\u0131klar\u0131 i\u00e7eriklere kimlerin cevap verebilece\u011fine karar verebiliyor. ,Twitter\u2019dan konu ile ilgili yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamada s\u00f6z konusu \u00f6zelli\u011fin se\u00e7ilmi\u015f ki\u015filer dahil t\u00fcm kullan\u0131c\u0131lara a\u00e7\u0131ld\u0131\u011f\u0131 bilgisinin alt\u0131 \u00e7izildi. ,Uluslararas\u0131 haber ajans\u0131 Reuters\u2019ta yer alan habere g\u00f6re, \u00fc\u00e7 ayar bulunan bu \u00f6zellikte i\u00e7erik sahibi att\u0131\u011f\u0131 bir tweet\u2019e cevap ayarlar\u0131n\u0131 herkese a\u00e7abiliyor, sadece tweet\u2019te bahsetti\u011fi ki\u015filerin cevap vermesine izin verebiliyor ya da sadece takip ettiklerinin cevap vermesini sa\u011flayabiliyor. ,Ancak bu tweet\u2019lerde cevap verme k\u0131s\u0131tlansa dahi bu i\u00e7eri\u011fi herkes be\u011fenebiliyor ya da yeniden payla\u015fmaya devam edebiliyor. (NTV)