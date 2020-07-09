Twitter'dan 'ücretli üyelik' için ilk adım

Pek \u00e7ok rakibi gibi \u00fccretsiz bir platform olan Twitter \u00fccretli abonelik modeli i\u00e7in ilk ad\u0131m\u0131 att\u0131.,On milyonlarca aktif kullan\u0131c\u0131s\u0131na ra\u011fmen s\u00f6z konusu gelir sa\u011flamak olunca yat\u0131r\u0131mc\u0131lar\u0131n\u0131 bir t\u00fcrl\u00fc memnun edemeyen Twitter \u00e7areyi bir kez daha \u00fccretli abonelik modelini denemekte buldu.,CNN International'da yer alan habere g\u00f6re, sosyal medya platformu bu modele ge\u00e7mek i\u00e7in yeni bir departman kurdu.,Bu proje kapsam\u0131nda i\u015f ilanlar\u0131 da yay\u0131nlayan Twitter 'Gryphon' ad\u0131 verilen proje kapsam\u0131nda New York ofisinde \u00e7al\u0131\u015facak, abonelik platformunda g\u00f6rev alacak \u00e7al\u0131\u015fma arkada\u015flar\u0131 arad\u0131\u011f\u0131 bilgisine yer verdi.,ABD bas\u0131n\u0131nda \u00e7\u0131kan haberler sonras\u0131 bir a\u00e7\u0131klamada bulunan Twitter s\u00f6zc\u00fcs\u00fc s\u00f6z konusu i\u015f ilan\u0131n\u0131n yeni \u00f6zelli\u011fin platforma entegre edilece\u011fi anlam\u0131n\u0131 ta\u015f\u0131mad\u0131\u011f\u0131 bilgisinin alt\u0131n\u0131 \u00e7izdi.,Ancak bu Twitter'\u0131n platforma \u00fccretli abonelik opsiyonunu eklemek i\u00e7in ba\u015flatt\u0131\u011f\u0131 ilk \u00e7al\u0131\u015fma de\u011fil.,Twitter 2017 y\u0131l\u0131nda kullan\u0131c\u0131lar\u0131n ve k\u00fc\u00e7\u00fck i\u015fletmelerin tweet'lerine eri\u015fimi artt\u0131rmak i\u00e7in abonelik modelini test etmi\u015fti.,Bu proje kapsam\u0131nda ayl\u0131k 99 dolar \u00fccret kar\u015f\u0131l\u0131\u011f\u0131nda \u00fccretli \u00fcyelerin payla\u015f\u0131mlar\u0131n\u0131n s\u00f6z konusu hesab\u0131 takip etmeyen ki\u015filer taraf\u0131ndan da g\u00f6r\u00fclmesi imkan\u0131 sunulmas\u0131 planlan\u0131yordu.,Ancak Twitter konu ile ilgili yapt\u0131\u011f\u0131 anket sonras\u0131 projeyi rafa kald\u0131rma karar\u0131 alm\u0131\u015ft\u0131. (NTV)