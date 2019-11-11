Uçağa binenler dikkat: Kimse bilmiyor! Meğer kulaklığı taktığınızda...

U\u00e7aklarda yolculara \u00fccretsiz olarak da\u011f\u0131t\u0131lan kulakl\u0131klarla ilgili \u00f6yle bir \u015fey var ki hemen hemen kimsenin bundan haberi bile yok!,U\u00e7akta da\u011f\u0131t\u0131lan kulakl\u0131klar \u00e7ift giri\u015flidir. Neden b\u00f6yle bir uygulama yap\u0131ld\u0131\u011f\u0131n\u0131 biliyor musunuz? \u0130\u015fte o ilgin\u00e7 sorunun cevab\u0131\u2026,Havac\u0131l\u0131k kurallar\u0131na g\u00f6re, yolcu u\u00e7aklar\u0131 havalanmadan \u00f6nce acil durumlarda yolculara ne yap\u0131laca\u011f\u0131n\u0131n anlat\u0131lmas\u0131 gerekiyor. Bu bilgilendirmeyi kabin memurlar\u0131 yapabilece\u011fi gibi \u015firketler haz\u0131rlad\u0131klar\u0131 videolar\u0131 ekranlardan yay\u0131nl\u0131yor. Genellikle iki dilde \u00e7ekilen videolara baz\u0131 \u015firketler i\u015fitme engelliler i\u00e7in i\u015faret dilini de a\u00e7\u0131lan pencerede ekliyor.,Bu video oynat\u0131l\u0131rken veya havada u\u00e7u\u015f ekibi herhangi bir anons yapt\u0131\u011f\u0131nda yolcunun s\u00f6ylenilenleri duymas\u0131 ve uygulamas\u0131 gerekiyor. Eski u\u00e7aklarda kabin e\u011flence sisteminde anons bazen dinledi\u011finiz m\u00fczik veya film kanal\u0131ndaki sesi kesemiyordu. \u0130kinci giri\u015f ile anons yolcuya sorun olmadan ula\u015ft\u0131r\u0131lmas\u0131 hedeflenmi\u015fti.,Havadayken pek hissetmiyoruz; ancak u\u00e7a\u011fa k\u00f6t\u00fc hava ko\u015fullar\u0131nda s\u0131k s\u0131k \u015fim\u015fek \u00e7arpar.,U\u00e7akta her yolculuk bir ya da iki saat s\u00fcrm\u00fcyor. Pilotlar i\u00e7in gece u\u00e7u\u015flar\u0131nda gerekli emniyet tedbirlerinin al\u0131nd\u0131\u011f\u0131 k\u0131sa dinlenme prosed\u00fcr\u00fc mevcuttur.,\u0130ki pilot u\u00e7u\u015f s\u0131ras\u0131nda asla ayn\u0131 yeme\u011fi yemez. Biri zehirlenirse di\u011ferinin sa\u011fl\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131s\u0131ndan risk almamak i\u00e7in bu uygulamaya gidiliyor. S\u00f6zgelimi bir pilot tavuk yedi\u011finde di\u011feri k\u00f6fte yer.,Bilinenin aksine u\u00e7aklarda tenef\u00fcs etti\u011finiz hava en temiz havad\u0131r. U\u00e7aklarda hastanelerde kullan\u0131lan hava filrteleme teknolojisi kullan\u0131l\u0131r.