Uçak kazasında genç diş hekimi hayatını kaybetti

Sabiha G\u00f6k\u00e7en Havaliman\u0131'nda d\u00fcn ak\u015fam meydana gelen kazada \u00f6zel bir havayolu \u015firketinin \u0130zmir-\u0130stanbul seferini yapan u\u00e7a\u011f\u0131, ini\u015f yapt\u0131ktan sonra kayarak pistin sonundaki toprak zemine \u00e7\u0131km\u0131\u015ft\u0131. ,Sa\u011fl\u0131k Bakan\u0131 Fahrettin Koca, kazada 3 ki\u015finin hayat\u0131n\u0131 kaybetti\u011fini, 179 ki\u015finin yaraland\u0131\u011f\u0131n\u0131 a\u00e7\u0131klam\u0131\u015ft\u0131. ,Kazada 30 ya\u015f\u0131ndaki di\u015f hekimi Zehra Bilgi Ko\u00e7ar da hayat\u0131n\u0131 kaybetti. Feci kazada ya\u015fam\u0131n\u0131 yitiren gen\u00e7 di\u015f hekiminin \u0130zmir'de ya\u015fad\u0131\u011f\u0131 ve tatil i\u00e7in \u0130stanbul'a geldi\u011fi \u00f6\u011frenildi. ,E\u015fi G\u00f6khan Ko\u00e7ar'\u0131n i\u015fi gere\u011fi \u0130stanbul'a e\u015finden birka\u00e7 g\u00fcn \u00f6nce gelen Ko\u00e7ar'dan geriye ise foto\u011fraflar\u0131 kald\u0131.\r\nGen\u00e7 di\u015f hekiminin cenazesi otopsi i\u00e7in Yenibosna'daki Adli T\u0131p Kurumuna getirildi. ,Burada yap\u0131lan incelemelerin ard\u0131ndan gen\u00e7 hekimin cenazesi e\u015fine teslim edildi. ,K\u00fc\u00e7\u00fck\u00e7ekmece Gasilhanesi'ne g\u00f6t\u00fcr\u00fclen di\u015f hekiminin cenazesinin yar\u0131n Tekirda\u011f'\u0131n Malkara il\u00e7esine g\u00f6t\u00fcr\u00fclece\u011fi \u00f6\u011frenildi.