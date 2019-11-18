Uçaklarda sürpriz değişiklik: Yeni dönem başlıyor

U\u00e7ak yolculu\u011fu yapan herkesi yak\u0131ndan ilgilendiren bir geli\u015fme ya\u015fand\u0131.\r\n,U\u00e7ak bileti almadan \u00f6nce dikkat! Herkes ayn\u0131 hatay\u0131 yap\u0131yor. Sak\u0131n saat 19:00'da bilet almay\u0131n! \u00c7\u00fcnk\u00fc...\r\n,Bunun i\u00e7in haftan\u0131n en uygun g\u00fcn\u00fc Pazar! Peki saat ka\u00e7ta u\u00e7ak biletini daha ucuza sat\u0131n alma \u015fans\u0131n\u0131z var?\r\n,Havayolu \u015firketlerini ve seyahat acentalar\u0131n\u0131 ger\u00e7ek zamanl\u0131 olarak tarayarak kar\u015f\u0131la\u015ft\u0131rmal\u0131 fiyat sonu\u00e7lar\u0131 ortaya \u00e7\u0131karan Skyscanner \u00e7arp\u0131c\u0131 bir a\u00e7\u0131klama yapt\u0131.\r\n,Skyscanner, ak\u015fam 19:00 ve 22:00 aras\u0131nda kesinlikle bilet al\u0131nmamas\u0131n\u0131 \u00f6neriyor.\r\n,Kimse bu g\u00f6rd\u00fcklerinizi y\u0131kam\u0131yor. Tek kullan\u0131ml\u0131k!\r\n,Koridordaki \u0131\u015f\u0131k acil durumlarda d\u0131\u015far\u0131 \u00e7\u0131kmaya yard\u0131m ediyor.\r\n,Acil durum kap\u0131lar\u0131ndan yolcular \u00e7\u0131kmadan u\u00e7u\u015f g\u00f6revlileri \u00e7\u0131kamaz.\r\n,Baz\u0131 havayolu \u00e7al\u0131\u015fanlar\u0131na u\u00e7ak kalkana kadar \u00f6deme yap\u0131lm\u0131yor. Kalk\u0131\u015f yaparken ne kadar ba\u015far\u0131l\u0131 olduklar\u0131na ba\u011fl\u0131 \u00f6deme al\u0131yorlar.\r\n,Asl\u0131nda oksijen maskeleri sadece 15-20 dakikal\u0131k ihtiyac\u0131 kar\u015f\u0131layabiliyor.\r\n,Pilotlar\u0131n men\u00fcleri her zaman yolculardan farkl\u0131d\u0131r. Yolculardan farkl\u0131 yiyecekler yerler ve yolcular\u0131n yemeklerinden farkl\u0131 olarak pilotlara \u00f6zel haz\u0131rlan\u0131r. \r\n,Gece ini\u015f ve kalk\u0131\u015f yapan u\u00e7aklarda \u0131\u015f\u0131klar\u0131n s\u00f6nmesi, gece g\u00f6zlerimizi karanl\u0131\u011fa al\u0131\u015ft\u0131rmak i\u00e7in. Herhangi bir kaza durumunda, \u0131\u015f\u0131klar a\u00e7\u0131k olsa idi, g\u00f6zlerin karanl\u0131\u011fa al\u0131\u015fmak i\u00e7in kaybedece\u011fi birka\u00e7 saniyeyi kazanmak ama\u00e7l\u0131 \u0131\u015f\u0131klar kapat\u0131l\u0131yor.\r\n,Uzun menzilli seferlerde u\u00e7u\u015f g\u00f6revlilerinin dinlenmesi amac\u0131yla u\u00e7aklarda gizli odalar bulunuyor.\r\n,U\u00e7ak tipine g\u00f6re dinlenme odalar\u0131n\u0131n yeri de\u011fi\u015fiyor. Genellikle pilot dinlenme odalar\u0131 kokpitin hemen arkas\u0131nda bulunuyor.\r\n,Tuvalet at\u0131klar\u0131 d\u0131\u015far\u0131 m\u0131 at\u0131l\u0131yor? U\u00e7ak tuvaletindeki at\u0131klar san\u0131ld\u0131\u011f\u0131 gibi u\u00e7ak havadayken g\u00f6ky\u00fcz\u00fcne b\u0131rak\u0131lm\u0131yor. U\u00e7a\u011f\u0131n at\u0131k deposunda toplan\u0131yor ve u\u00e7ak inince ara\u00e7 gelip at\u0131k deposunu bo\u015falt\u0131yor.\r\n,U\u00e7aklarda yolculara \u00fccretsiz olarak da\u011f\u0131t\u0131lan kulakl\u0131klarla ilgili \u00f6yle bir \u015fey var ki hemen hemen kimsenin bundan haberi bile yok!\r\n,\u0130ki pilot u\u00e7u\u015f s\u0131ras\u0131nda asla ayn\u0131 yeme\u011fi yemez. Biri zehirlenirse di\u011ferinin sa\u011fl\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131s\u0131ndan risk almamak i\u00e7in bu uygulamaya gidiliyor. S\u00f6zgelimi bir pilot tavuk yedi\u011finde di\u011feri k\u00f6fte yer.\r\n,Bu video oynat\u0131l\u0131rken veya havada u\u00e7u\u015f ekibi herhangi bir anons yapt\u0131\u011f\u0131nda yolcunun s\u00f6ylenilenleri duymas\u0131 ve uygulamas\u0131 gerekiyor. Eski u\u00e7aklarda kabin e\u011flence sisteminde anons bazen dinledi\u011finiz m\u00fczik veya film kanal\u0131ndaki sesi kesemiyordu. \u0130kinci giri\u015f ile anons yolcuya sorun olmadan ula\u015ft\u0131r\u0131lmas\u0131 hedeflenmi\u015fti.\r\n,U\u00e7a\u011f\u0131n i\u00e7erisinde kanatlarda ka\u00e7 tane vidan\u0131n eksik olabilece\u011fi ile ilgili bir k\u0131lavuz bulunmakta.\r\n,U\u00e7aklar ka\u00e7 derece yat\u0131\u015f a\u00e7\u0131s\u0131 yap\u0131yor: Yolcu u\u00e7aklar\u0131 30 dereceden \u00e7ok yat\u0131\u015f yapamazlar. Ana u\u00e7u\u015f sistemi bunu engeller.\r\n,\u0130ni\u015f ve kalk\u0131\u015flarda bu y\u00fczden insanlar\u0131n yerinde oturmas\u0131 ve kemerlerini takmas\u0131 zorunludur.\r\n,Bilinenin aksine u\u00e7aklarda tenef\u00fcs etti\u011finiz hava en temiz havad\u0131r. U\u00e7aklarda hastanelerde kullan\u0131lan hava filrteleme teknolojisi kullan\u0131l\u0131r.Tabii ki bu mikrop bar\u0131nd\u0131rmad\u0131\u011f\u0131 anlam\u0131na gelmez ama her zaman en temiz hava u\u00e7aklardakidir.\r\n\r\n,.,U\u00e7ak yolculu\u011fu yapacaklar i\u00e7in yeni s\u00fcre\u00e7 ba\u015fl\u0131yor. Uygulamaya ge\u00e7ildi\u011finde u\u00e7a\u011fa binince bak\u0131n neyle kar\u015f\u0131la\u015facaks\u0131n\u0131z?\r\n,U\u00e7akta da\u011f\u0131t\u0131lan kulakl\u0131klar \u00e7ift giri\u015flidir. Neden b\u00f6yle bir uygulama yap\u0131ld\u0131\u011f\u0131n\u0131 biliyor musunuz? \u0130\u015fte o ilgin\u00e7 sorunun cevab\u0131\u2026\r\n,Peki hangi g\u00fcn en ucuza u\u00e7ak bileti bulabilirsiniz?\r\n,Havac\u0131l\u0131k kurallar\u0131na g\u00f6re, yolcu u\u00e7aklar\u0131 havalanmadan \u00f6nce acil durumlarda yolculara ne yap\u0131laca\u011f\u0131n\u0131n anlat\u0131lmas\u0131 gerekiyor. Bu bilgilendirmeyi kabin memurlar\u0131 yapabilece\u011fi gibi \u015firketler haz\u0131rlad\u0131klar\u0131 videolar\u0131 ekranlardan yay\u0131nl\u0131yor. Genellikle iki dilde \u00e7ekilen videolara baz\u0131 \u015firketler i\u015fitme engelliler i\u00e7in i\u015faret dilini de a\u00e7\u0131la