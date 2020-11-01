Uçan arabaya karada izin çıktı

Hollanda\u2019n\u0131n \u00fc\u00e7 tekerlekli u\u00e7an arabas\u0131 PAL-V Liberty\u2019ye karada kullan\u0131lmak \u00fczere Avrupa Birli\u011fi\u2019nden izin \u00e7\u0131kt\u0131. ,\u00dcretici firma, araba olarak kaydettirebilmek i\u00e7in ara\u00e7ta 5 bin kadar d\u00fczenleme yapt\u0131. Hem karada hem havada gidebilen arac\u0131 kullanmak i\u00e7in s\u00fcr\u00fcc\u00fc belgesiyle birlikte pilot lisans\u0131 da gerekiyor. ,Hindistan\u2019da \u00fcretilmesi planlanan ve daha \u015fimdiden 80 sipari\u015f alan bu \u00f6zel arac\u0131n fiyat\u0131 300.000 avro (Yakla\u015f\u0131k 3 milyon TL).,Otomobil, dolu bir depo ile 500 kilometre menzil sunuyor. \u0130ki ki\u015fi ta\u015f\u0131yabilen ara\u00e7 230 beygir g\u00fcc\u00fcnde.,Gerekli belgeler al\u0131nd\u0131ktan sonra arac\u0131n 2022 y\u0131l\u0131nda m\u00fc\u015fterilere teslim edilmesi bekleniyor.,U\u00e7an otomobil hala havadaki g\u00fcvenlik sertifikas\u0131n\u0131 alabilmi\u015f de\u011fil. Bunun i\u00e7in Avrupa Havac\u0131l\u0131k G\u00fcvenli\u011fi Ajans\u0131'ndan (EASA) onay al\u0131nmas\u0131 gerekiyor. ,.