Uçan taksi yapıldı! Saatte 100 km hızı aşıyor

\u015eirketten yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamada, be\u015f ki\u015fi kapasiteli u\u00e7an taksinin test u\u00e7u\u015fun ilk a\u015famas\u0131n\u0131 saatte 100 km'den fazla h\u0131za ula\u015farak tamamlad\u0131\u011f\u0131 belirtildi.,A\u00e7\u0131klamada, Alman \u015firketin geli\u015ftirmekte oldu\u011fu u\u00e7an taksiyi 2025'te b\u00fcy\u00fck \u015fehirlerde hizmete almay\u0131 planlad\u0131\u011f\u0131 belirtildi. ,A\u00e7\u0131klamada, 350 \u00e7al\u0131\u015fan\u0131 olan Lilium'un, M\u00fcnih yak\u0131nlar\u0131nda ikinci fabrikas\u0131n\u0131 kurarak 2025'e kadar 500 yeni istihdam olu\u015fturaca\u011f\u0131 da kaydedildi.,S\u00f6z konusu u\u00e7an taksinin kanatlar\u0131nda 36 adet elektrikli motor bulunuyor.,U\u00e7an taksi, tam u\u00e7u\u015fa haz\u0131r oldu\u011funda 300 km menzile sahip olacak ve saatte 300 km h\u0131za ula\u015fabilecek.,U\u00e7u\u015flar\u0131n ba\u015far\u0131yla ger\u00e7ekle\u015ftirilmesinin \u00fcretim kapasitesinin art\u0131r\u0131lmas\u0131n\u0131 te\u015fvik etti\u011fi ifade edildi.,U\u00e7an taksinin ne kadar ilgi g\u00f6rece\u011fi merak konusu.,U\u00e7an taksinin hizmete girece\u011fi zaman heyecanla bekleniyor.