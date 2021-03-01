Uçmayı bekliyorlar

Covid 19 salg\u0131n\u0131 nedeniyle sefer yapamayan onlarca u\u00e7ak, Atat\u00fcrk Havaliman\u0131nda sefer yap\u0131p yolcular\u0131na kavu\u015faca\u011f\u0131 g\u00fcn\u00fc bekliyor.\r\n,Sivil yolcu ta\u015f\u0131mac\u0131l\u0131\u011f\u0131na kapat\u0131lan Atat\u00fcrk Havaliman\u0131\u2019nda pandemi nedeniyle sefer yapamayan u\u00e7aklar\u0131n park alan\u0131 haline geldi. ,Bir\u00e7ok u\u00e7ak firmas\u0131 iptal olan veya azalan u\u00e7u\u015f seferleri nedeniyle u\u00e7aklar\u0131n\u0131 park halinde bekletmek zorunda kald\u0131. ,Ge\u00e7en y\u0131l nisan ay\u0131nda ilk vakalar\u0131n g\u00f6z\u00fckmeye ba\u015flamas\u0131yla t\u00fcm d\u00fcnya genelinde ekonomik durgunluk en \u00e7ok da havayollar\u0131n\u0131 etkiledi. ,Sivil ta\u015f\u0131mac\u0131l\u0131k yapan havayolu \u015firketlerinin bir\u00e7o\u011fu sefer azaltarak kulland\u0131\u011f\u0131 u\u00e7aklar\u0131 park halinde beklemeye ald\u0131., T\u00fcrkiye genelinde normalle\u015fme s\u00fcrecine ad\u0131m ad\u0131m girilirken u\u00e7aklar\u0131n da Atat\u00fcrk Havaliman\u0131ndan kalk\u0131p yeniden sefer yapmalar\u0131 bekleniyor.,.