Ucuz et ve tavuk dönere dikkat

Tavuk d\u00f6nerci ve kebap\u00e7\u0131lar\u0131n artmas\u0131yla birlikte fiyatlarda \u00f6nemli farklar ortaya \u00e7\u0131kmaya ba\u015flad\u0131. Kentte tavuk d\u00f6ner normalde 7 lira ile 10 lira aras\u0131nda sat\u0131l\u0131rken, baz\u0131 sat\u0131c\u0131lar d\u00f6neri 5 liradan, baz\u0131 sat\u0131c\u0131lar ise 3 liradan sat\u0131yor. ,Adana Kasaplar Odas\u0131 Ba\u015fkan\u0131 Murat Saruhan Ya\u011fmur, "Ucuz etin i\u00e7erisinde soya fasulyesi var. Havu\u00e7tan, tavuk kemi\u011finden ve k\u0131r\u0131nt\u0131dan k\u0131yma yap\u0131l\u0131yor. Sakatat at\u0131klar\u0131n\u0131 bici boyas\u0131 ile kar\u0131\u015ft\u0131r\u0131p sat\u0131yorlar" dedi.,Okul \u00e7evreleri, sokak aralar\u0131 ve i\u015flek caddelerde tavuk d\u00f6nerci ile kebap\u00e7\u0131lar\u0131n artmas\u0131 fiyat rekabetini de beraberinde getirdi. Rekabetle birlikte kimi sat\u0131c\u0131lar tavuk d\u00f6nere mart\u0131 eti, kimi kebap\u00e7\u0131lar da Adana kebab\u0131nda soya k\u0131ymas\u0131 kullanmaya ba\u015flad\u0131.\r\n,\u0130\u00e7erisine soya fasulyesi var, havu\u00e7tan, tavuk kemi\u011finden ve k\u0131r\u0131nt\u0131dan k\u0131yma yap\u0131l\u0131yor. Sakatat at\u0131klar\u0131ndan al\u0131p bici boyas\u0131 ile kar\u0131\u015ft\u0131r\u0131p bunlar\u0131 vatanda\u015flara sat\u0131yorlar. Bunlarla ilgili \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131m\u0131z devam ediyor.,Adana Kasaplar Odas\u0131 Ba\u015fkan\u0131 Murat Saruhan Ya\u011fmur, \u0130HA muhabirine yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamada, ucuz et ve tavukta sa\u011fl\u0131k tehlikesi olabilece\u011fine dikkat \u00e7ekerek, \u201cKendi esnaflar\u0131m\u0131zda \u015fu anda etin kilosu 55-60 lira. 30-35 liradan sat\u0131lan yerlerden vatanda\u015flar\u0131m\u0131z\u0131n et almamas\u0131n\u0131 istiyoruz. ,Kentte tavuk d\u00f6ner normalde 7 lira ile 10 lira aras\u0131nda sat\u0131l\u0131rken baz\u0131 sat\u0131c\u0131lar d\u00f6neri 5 liradan, baz\u0131 sat\u0131c\u0131lar da 3 liradan sat\u0131yor. Et fiyatlar\u0131 da normalde 55 ila 60 lira aras\u0131nda sat\u0131l\u0131rken, baz\u0131 sat\u0131c\u0131lar eti 30 ila 45 lira aras\u0131nda sat\u0131yor.,5 liraya tavuk d\u00f6ner satan esnaf Soner \u015eahin de, \u201c80-90 gram tavuk koyuyoruz. Kurtars\u0131n kurtarmas\u0131n sonu\u00e7ta enflasyonla topyekun m\u00fccadele kapsam\u0131nda sat\u0131yoruz bu fiyattan. \u0130nsanlar memnun kals\u0131n yeter. S\u00fcr\u00fcmden kazan\u0131yoruz\u201d dedi.\r\n, \u0130l Tar\u0131m ve Orman M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc\u2019yle birlikte \u00e7al\u0131\u015f\u0131yoruz. Vatanda\u015flar\u0131m\u0131z\u0131 ucuz etten uzak dursun. Ben kendim de bizzat denetlemeye \u00e7\u0131kaca\u011f\u0131m. Ucuz tavuk d\u00f6nerlerden ve tavuklardan vatanda\u015flar\u0131m\u0131z uzak dursun\u201d dedi.\r\n,Kentte uzun y\u0131llard\u0131r kebap\u00e7\u0131l\u0131k yapan Ya\u015far Ayd\u0131n ise, Adana kebab\u0131n\u0131n 25 liradan ucuz olmamas\u0131 gerekti\u011fini belirterek, \u201c140 gram, 130 gramdan a\u015fa\u011f\u0131 etin de olmamas\u0131 laz\u0131m., Soya k\u0131ymas\u0131ndan kebap m\u00fcmk\u00fcn de\u011fil. Ondan belki k\u00f6fte yaparlar ama kebap m\u00fcmk\u00fcn de\u011fil. 100 gram d\u00fcr\u00fcm 20 lira ama daha d\u00fc\u015f\u00fck fiyatla sat\u0131lan yerlere vatanda\u015flar inanmas\u0131nlar.\r\n,., Hem sa\u011fl\u0131\u011fa zararl\u0131, hem insanl\u0131\u011fa zarar\u0131 var. Adana kebab\u0131 erkek kuzu etinden ba\u015fka etle olmaz\u201d diye konu\u015ftu.