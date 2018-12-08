UEFA güncel kulüpler sıralamasını açıkladı

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Amasya'da DEAŞ operasyonu
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GÜNDEM -
Çukurova Belediyesi'nde 2 meslektaşını öldüren zatıbatının ifadesi ortaya çıktı
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YAŞAM -
Ters yönde giden sürücüye rekor ceza
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KÜLTüR - SANAT -
'Çingene Kızı' mozaiği törenle ziyarete açıldı
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POLİTİKA -
Yıldırım, Ruhani ile görüştü
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DÜNYA -
Fransa'da sarı yeleklilerin gösterisi başladı, gözaltılar var
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DÜNYA -
Hasan Ruhani: 'İran'a uygulanan yaptırımlar, size geri dönebilir'
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MEDYA -
İstanbullu Gelin 65. bölüm izle, son bölüm izle... İstanbullu Gelin 65. son bölüm tek parça HD full izle (Puhu, YouTube, Star TV)
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MEDYA -
Gülperi 13. bölüm izle, son bölüm full tek parça izle.. Gülperi 13. YENİ BÖLÜM izle (Puhu, Show Tv, YouTube)
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MEDYA -
Arka Sokaklar 498. bölüm izle, SON BÖLÜM izle, Arka Sokaklar 498. bölüm full TEK PARÇA izle (YouTube, Kanal D izle)
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DÜNYA -
Putin'den Yunanistan'a 'TürkAkım' mesajı
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GÜNDEM -
Bakan Fatih Dönmez: İkinci sondaj gemisi yola çıkıyor
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EKONOMİ -
Evleneceklere devletten 65 bin TL destek
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YAŞAM -
Karı-koca otobüs şoförü
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GÜNDEM -
Narkotik operasyonunda vergi rekortmeni işadamı gözaltına alındı
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DÜNYA -
Fransa'da büyük gösteri öncesi gözaltılar başladı
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GÜNDEM -
Hakkari kent merkezi beyaza büründü
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GÜNDEM -
Akıllara durgunluk veren dolandırıcılık! Altın külçe diye kaldırım taşını 50 bin liraya sattılar
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GÜNDEM -
Eskişehir'de terör örgütü üyelerine hücre evinde baskın
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POLİTİKA -
Pazarcık'ta 44 kişi CHP'den istifa etti
UEFA güncel kulüpler sıralamasını açıkladı
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UEFA güncel kulüpler sıralamasını açıkladı.
İşte UEFA kulüpler sıralamasındaki ilk 10 takım ve temsilcilerimizin son durumu...