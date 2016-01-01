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15 TEMMUZ
Ramazan
Uğur Aslan’ın boyu kadar kızını görenler şaştı kaldı
İddialı senaryosuyla dikkatleri üzerine çeken ve sevilen dizi Yargı’da Eren komiser rolünü üstlenen Uğur Aslan, büyük kızıyla fotoğraf paylaştı. Ünlü oyuncunun bu paylaşımı büyük ilgi gördü.
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