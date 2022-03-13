.,Bombard\u0131man nedeniyle Harkov'dan \u00e7\u0131kamayan \u00e7ok say\u0131da sivil metro istasyonlar\u0131nda ya\u015famaya \u00e7al\u0131\u015f\u0131yor.,Cephe hatt\u0131 yak\u0131n\u0131nda bulunan mahallelerdeki ihtiya\u00e7 sahiplerine de g\u0131da yard\u0131m\u0131 ve ila\u00e7 ula\u015ft\u0131r\u0131l\u0131yor.,Harkov'da baz\u0131 s\u0131\u011f\u0131naklar\u0131n belli b\u00f6l\u00fcmleri yiyecek ve insani yard\u0131m toplamak i\u00e7in ya da yerinden edilmi\u015f muhta\u00e7 insanlar i\u00e7in yemek haz\u0131rlan\u0131rken mutfak olarak kullan\u0131l\u0131yor.,Her g\u00fcn y\u00fczlerce ki\u015finin s\u0131\u011f\u0131nak olarak kulland\u0131\u011f\u0131 ve hayatta kalmaya \u00e7al\u0131\u015ft\u0131\u011f\u0131 metro istasyonlar\u0131na yiyecek yard\u0131m\u0131 sa\u011flan\u0131yor.,Kenti terk edemeyen bir\u00e7ok insan\u0131n s\u0131\u011f\u0131nak olarak kulland\u0131\u011f\u0131 metro istasyonlar\u0131nda ya\u015fam m\u00fccadelesi foto\u011fraflara yans\u0131d\u0131... ,Kentte bombalar nedeniyle bir\u00e7ok bina hasar g\u00f6rd\u00fc ve ya\u015fan\u0131lmaz hale geldi.,Ukrayna'daki insani durum, Rus ordusunun \u015fehir ve kasabalardaki yerle\u015fim yerlerini s\u00fcrekli bombard\u0131man\u0131 nedeniyle k\u00f6t\u00fcle\u015fmeye devam ediyor.