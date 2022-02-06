Ukrayna'da sivillere savunma eğitimi

"Panik yapma, haz\u0131r ol" ad\u0131ndaki temel e\u011fitime farkl\u0131 ya\u015f gruplar\u0131ndan yakla\u015f\u0131k 500 Ukraynal\u0131 kat\u0131ld\u0131.,.,ATEK Fabrika sahas\u0131nda verilen e\u011fitim Ulusal M\u00fcfreze Partisinin inisiyatifiyle ger\u00e7ekle\u015fti.,Eski bir asker olan etkinlik yetkilisi, AA muhabirine yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamada, e\u011fitimin savunma ama\u00e7l\u0131 oldu\u011funu belirterek Rusya'yla olas\u0131 bir sava\u015f\u0131n bu y\u0131l i\u00e7inde olabilece\u011fini ifade etti.,Kat\u0131l\u0131mc\u0131lar tecr\u00fcbelerine g\u00f6re 3 gruba ayr\u0131ld\u0131. Gruplara olas\u0131 bir sava\u015f durumunda ilk yard\u0131m, silah kullan\u0131m\u0131 ve savunma taktiklerini i\u00e7eren temel askeri e\u011fitimi verildi.,Ukrayna'n\u0131n ba\u015fkenti Kiev'de eski askerler, halka sava\u015f olas\u0131l\u0131\u011f\u0131na kar\u015f\u0131 temel askeri e\u011fitim verdi.,Yetkili, bu e\u011fitimleri \u00fclke \u00e7ap\u0131nda 10 \u015fehirde d\u00fczenlediklerini s\u00f6yledi.