Ukrayna'daki savaştan daha korkunç olacak! Uzmanlar uyardı: Dünyanın gördüğü hiçbir şeye benzemeyecek

Dünya Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin şokunu daha tam atlatamamışken Asya’nın güneyinde yeni bir savaş tehlikesi her geçen gün artıyor. Kendisine ait olarak gördüğü Tayvan’ı ülke topraklarına katmak için uzun süredir hazırlıklar yapan Çin’in her an bölgeye karşı taarruza geçebileceği ifade ediliyor.