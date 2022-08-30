Ukrayna ordusu güneyde karşı taarruza geçti

Bina \u00f6n\u00fcnde b\u00fcy\u00fck bir \u00e7ukur olu\u015furken etraftaki di\u011fer binalar a\u011f\u0131r hasar g\u00f6rd\u00fc.,.,A\u00e7\u0131klamada, "Ukrayna g\u00fc\u00e7lerinin sald\u0131r\u0131 giri\u015fiminin ba\u015far\u0131s\u0131z sonu\u00e7land\u0131\u011f\u0131" ileri s\u00fcr\u00fcld\u00fc.\r\n\r\n,Bunun Ukrayna Devlet Ba\u015fkan\u0131 Volodimir Zelenskiy'nin talimat\u0131yla ger\u00e7ekle\u015fti\u011fi aktar\u0131lan a\u00e7\u0131klamada, "Rus birliklerinin g\u00fc\u00e7l\u00fc savunmas\u0131 sonucu, Ukrayna Silahl\u0131 Kuvvetleri b\u00fcy\u00fck kay\u0131plar verdi. \u00c7at\u0131\u015fmalarda Ukrayna ordusuna ait 26 tank, 23 piyade sava\u015f arac\u0131, 9 z\u0131rhl\u0131 ara\u00e7 imha edildi, 2 'Su-25' tipi sava\u015f u\u00e7a\u011f\u0131 d\u00fc\u015f\u00fcr\u00fcld\u00fc. D\u00fc\u015fman\u0131n kay\u0131plar\u0131 560\u2019tan fazla askerdir." ifadelerine yer verildi.\r\n\r\n,M\u0131kolayiv Belediye Ba\u015fkan\u0131 Oleksandr Senkevych, sald\u0131r\u0131da 2 ki\u015finin hayat\u0131n\u0131 kaybetti\u011fini, 24 ki\u015finin de yaraland\u0131\u011f\u0131n\u0131 a\u00e7\u0131klad\u0131.,Rusya Savunma Bakanl\u0131\u011f\u0131, Ukrayna ordusunun Zelenskiy'nin emriyle M\u0131kolayiv ve Herson b\u00f6lgelerinde d\u00fczenledi\u011fi sald\u0131r\u0131 giri\u015fiminin ba\u015far\u0131s\u0131z sonu\u00e7land\u0131\u011f\u0131n\u0131 iddia etti.\r\n,Rusya'n\u0131n, Ukrayna'ya kar\u015f\u0131 a\u00e7t\u0131\u011f\u0131 sava\u015f devam ediyor. \u00c7at\u0131\u015fmalar\u0131n yo\u011funla\u015ft\u0131\u011f\u0131 Harkiv kentinde b\u00f6lgesel idare binas\u0131n\u0131n \u00f6n\u00fcne ve arkas\u0131na d\u00fc\u015fen iki roket a\u011f\u0131r hasara yol a\u00e7t\u0131.,Rusya-Ukrayna sava\u015f\u0131nda 6 ay geride kald\u0131. Bakanl\u0131ktan yap\u0131lan yaz\u0131l\u0131 a\u00e7\u0131klamada, Ukrayna askeri g\u00fc\u00e7lerinin, Ukrayna'n\u0131n M\u0131kolayiv ve Herson b\u00f6lgelerinde \u00fc\u00e7 y\u00f6nde sald\u0131r\u0131 d\u00fczenleme giri\u015fiminde bulundu\u011fu belirtildi.\r\n\r\n,Ukrayna , Rus g\u00fc\u00e7lerinin \u00fclkenin g\u00fcneyinde yer alan M\u0131kolayiv \u015fehrini hedef ald\u0131\u011f\u0131 bildirildi.,Ukrayna ordusunun G\u00fcney Komutanl\u0131\u011f\u0131 S\u00f6zc\u00fcs\u00fc Natalya Humenyuk, Ukrayna g\u00fc\u00e7lerinin Herson b\u00f6lgesi dahil \u00fclkenin g\u00fcneyinde "bir\u00e7ok y\u00f6nde" Rus ordusuna kar\u015f\u0131 sald\u0131r\u0131 ba\u015flatt\u0131\u011f\u0131n\u0131 a\u00e7\u0131klam\u0131\u015ft\u0131.\r\n\r\n