Sava\u015f\u0131n vurdu\u011fu Irpin'den payla\u015f\u0131lan g\u00f6r\u00fcnt\u00fclerde, y\u00fckselen dumanlar ve zarar g\u00f6ren yap\u0131lar objektiflere yans\u0131rken, Antonov Havaalan\u0131'n\u0131n bat\u0131s\u0131nda da hasar g\u00f6ren binalar g\u00f6r\u00fcnt\u00fclendi.,.,\u00c7ernihiv'in kuzeydo\u011fusundaki Novoselivka'da Rus bombard\u0131manlar\u0131 sonras\u0131 harabeye d\u00f6nen yap\u0131lar ile yine \u00c7ernihiv'de hedef al\u0131nan ve ard\u0131ndan patlamalar\u0131n ya\u015fand\u0131\u011f\u0131 bir petrol depolama tesisinden y\u00fckselen siyah dumanlar uydu foto\u011fraflar\u0131nda g\u00f6r\u00fcld\u00fc.,Rusya-Ukrayna sava\u015f\u0131 27. g\u00fcn\u00fcnde devam ediyor. Ukrayna\u2019n\u0131n bir\u00e7ok b\u00f6lgesini hedef alan Rusya\u2019n\u0131n meydana getirdi\u011fi y\u0131k\u0131m uydudan g\u00f6r\u00fcnt\u00fclendi. ,Rusya\u2019n\u0131n Ukrayna\u2019daki sald\u0131r\u0131lar\u0131 sonras\u0131 harabeye d\u00f6nen kentlerin uydudan \u00e7ekilmi\u015f foto\u011fraflar\u0131 payla\u015f\u0131ld\u0131.