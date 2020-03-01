Ukrayna, Rusya'ya kimlikle geçişleri durdurdu

Ukrayna, vatanda\u015flar\u0131n\u0131n Rusya'ya kimlik ile ge\u00e7i\u015flerinin durduruldu\u011funu a\u00e7\u0131klad\u0131.,Ayn\u0131 kural\u0131n Rus vatanda\u015flar\u0131 i\u00e7in de ge\u00e7erli oldu\u011fu duyurulurken, her iki \u00fclke vatanda\u015flar\u0131n\u0131n ge\u00e7i\u015flerinde pasaport talep edilece\u011fi belirtildi.,Ukrayna'da ya\u015fanan i\u00e7 sava\u015f\u0131n ard\u0131ndan Rusya ile s\u00fcrekli gerilim halinde olan ve i\u00e7 sava\u015f\u0131n sorumlusu olarak Rusya'y\u0131 g\u00f6ren Kiev y\u00f6netimi, yeni bir karar ile serbest ge\u00e7i\u015f anla\u015fmas\u0131n\u0131 feshetti. ,.,1997 ve 2011 y\u0131llar\u0131nda Ukrayna ve Rusya aras\u0131nda imzalanan serbest ge\u00e7i\u015f anla\u015fmas\u0131n\u0131n tek tarafl\u0131 olarak feshedildi\u011fi, buna g\u00f6re Ukrayna vatanda\u015flar\u0131n\u0131n kimlikleriyle Rusya'ya ge\u00e7i\u015f yapamayaca\u011f\u0131 ifade edildi.