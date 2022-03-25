Ukraynalı kadınlar cepheye koştu

Rusya\u2019n\u0131n sava\u015f\u0131n ba\u015f\u0131ndan beri kayb\u0131n\u0131n \u201c15 bin 800 personel, 108 u\u00e7ak, 124 helikopter, 50 insans\u0131z hava arac\u0131, 530 tank, 1597 z\u0131rhl\u0131 asker\u00ee ara\u00e7, 280 top\u00e7u at\u0131\u015f sistemi, 82 \u00e7oklu roketatar sistemi, 47 hava savunma sistemi, 1033 otomobil, 72 yak\u0131t ikmal tankeri, 4 gemi ve 16 \u00f6zel asker\u00ee ekipman\u201d oldu\u011fu iddia edildi.\r\n\r\n,.,Bununla birlikte tren istasyonunda da asker\u00ee yo\u011funluk ya\u015fan\u0131yor. Haz\u0131rl\u0131klar\u0131n\u0131 tamamlayan ve Rus ordusuna kar\u015f\u0131 sava\u015fmak i\u00e7in Ukraynal\u0131 askerler cepheye gidiyor. Askerlerin aras\u0131nda Ukraynal\u0131 kad\u0131nlar da dikkat \u00e7ekiyor. \u00dczerinde a\u011f\u0131r silah ta\u015f\u0131yan kad\u0131n askerler, \u00f6zel haz\u0131rlanan otob\u00fcslere binerek \u00e7at\u0131\u015fma b\u00f6lgelerine gidiyor.\r\n,Lviv\u2019de haz\u0131rl\u0131klar\u0131n\u0131 tamamlayan Ukraynal\u0131 kad\u0131n askerler, Rus ordusuna kar\u015f\u0131 sava\u015fmak i\u00e7in cepheye ko\u015ftu. \u00d6zel haz\u0131rlanan otob\u00fcslere binen askerler, \u00e7at\u0131\u015fma b\u00f6lgelerine gitti\r\n,\u00d6te yandan Ukrayna Genelkurmay Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131, Rus ordusuna kar\u015f\u0131 b\u00fcy\u00fck direni\u015f g\u00f6sterdiklerini a\u00e7\u0131klad\u0131. Rusya\u2019n\u0131n, Donetsk ve Luhansk b\u00f6lgelerinin idari s\u0131n\u0131rlar\u0131na giremedi\u011fini a\u00e7\u0131klayan Genelkurmay Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131, ba\u015fkent Kiev\u2019in ku\u015fat\u0131lmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 ve Ukrayna\u2019n\u0131n sol yakas\u0131n\u0131n Rus kontrol\u00fcne ge\u00e7medi\u011fini kaydetti.,Rusya\u2019n\u0131n Ukrayna\u2019ya ba\u015flatt\u0131\u011f\u0131 sald\u0131r\u0131lar birinci ay\u0131n\u0131 tamamlarken, \u00fclkenin \u00e7e\u015fitli b\u00f6lgelerinden Polonya s\u0131n\u0131r\u0131ndaki Lviv \u015fehrine m\u00fclteci ak\u0131n\u0131 devam ediyor. Rus bombard\u0131man\u0131 sonucu evlerini terk eden ya\u015fl\u0131, kad\u0131n ve \u00e7ocuklar, kom\u015fu \u00fclkelere ge\u00e7ebilmek i\u00e7in tren istasyonunda s\u0131ran\u0131n kendilerine gelmesini bekliyor. \r\n