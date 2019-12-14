Ukraynalı Nataliya herkesin 'Şengül abla'sı oldu

25 yıl önce bir Türk ile evlenerek Türkiye'ye gelen Ukraynalı Nataliya Yeronina, Müslüman olup "Şengül" ismini aldıktan sonra köye yerleşip organik hayatı seçti ve herkesin "Şengül abla"sı oldu.