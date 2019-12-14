Ukraynalı Nataliya herkesin 'Şengül abla'sı oldu

5 \u00e7ocuk annesi olan \u015eeng\u00fcl Nataliya Yal\u00e7\u0131n, \u0130hlas Haber Ajans\u0131 muhabirine yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamada, 1995 y\u0131l\u0131nda evlendi\u011fini s\u00f6yledi.,Ukraynal\u0131 Nataliya, "Nereye geldim ben" diyerek ba\u015flad\u0131\u011f\u0131 yeni hayat\u0131na k\u0131sa s\u00fcrede adapte olurken, k\u00f6ydeki herkese de kendisini sevdirmeyi ba\u015fard\u0131. 19 ya\u015f\u0131nda geldi\u011fi k\u00f6yde hayvan g\u00fcden, bah\u00e7e eken Nataliya daha sonra Yenice il\u00e7e merkezinde camiye giderek dinini de de\u011fi\u015ftirip M\u00fcsl\u00fcman oldu. M\u00fcsl\u00fcman olduktan sonra "\u015eeng\u00fcl" ismini alan Nataliya herkesin "\u015eeng\u00fcl abla"s\u0131 oldu.,E\u015fiyle Kiev'de tan\u0131\u015ft\u0131\u011f\u0131n\u0131 ifade eden Yal\u00e7\u0131n, "1995 y\u0131l\u0131nda evlendim, 25 y\u0131ld\u0131r T\u00fcrkiye\u2019de ya\u015f\u0131yorum. Benim e\u015fim orada t\u00fcnelde \u00e7al\u0131\u015fm\u0131\u015f. Be\u011fendim sevdim, esmer biri. G\u00f6zleri g\u00fczel hemen a\u015f\u0131k oldum. Gezdik tan\u0131\u015ft\u0131k, evlenmeye karar verdik. D\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc Ukrayna\u2019da yapt\u0131k. \u0130ki sene orada ya\u015fad\u0131k. Ondan sonra bana her \u015feyi s\u00f6yledi. 'Ben k\u00f6yde ya\u015far\u0131m, sen her \u015fey yapar m\u0131s\u0131n?' dedi. ,Ben de 'g\u00fc\u00e7l\u00fc kad\u0131n\u0131m, yapar\u0131m' dedim. Biz sonra buraya geldik. Bakt\u0131m 'ben neredeyim, nereye geldim?' dedim. 19 ya\u015f\u0131nda geldim ben buraya. Taksi ile geldik, evin \u00f6n\u00fcne bakt\u0131m hayvan g\u00fcbresi var, ben ona bast\u0131m. Sonra 'bu ne?' dedim kendi kendime. \u00c7\u00fcnk\u00fc ben k\u00f6yde hi\u00e7 ya\u015famad\u0131m ki. Ondan sonra eve geldim biraz a\u011flad\u0131m. Zor geldi ba\u015flarken, her \u015feye al\u0131\u015ft\u0131m art\u0131k" dedi.,K\u00f6yde bir \u00e7ok i\u015fi yapt\u0131\u011f\u0131n\u0131 anlatan Yal\u00e7\u0131n, \u015funlar\u0131 kaydetti:\r\n"\u00d6nceden ben ekmek yapmas\u0131n\u0131 bilmiyordum. Benim eni\u015ftem ve ablam geldi, 'b\u00f6yle b\u00f6yle yapacaks\u0131n' diye g\u00f6sterdi bana, al\u0131\u015ft\u0131m. Hayvanlar\u0131 ve inekleri g\u00f6rmemi\u015ftim, E\u015fim onlar\u0131 da g\u00f6sterdi, al\u0131\u015ft\u0131m. Daha sonra e\u015fim koyun ald\u0131, onlara bakt\u0131m. Ormanda 200 tane koyun bakt\u0131m. Hamileyken ormana da gittim koyunlara ve kuzulara bakmak i\u00e7in. Her \u015feyi yava\u015f yava\u015f \u00f6\u011frendim. Zor geldi ama \u00f6\u011frendim.",Karab\u00fck'\u00fcn Yenice il\u00e7esinde ya\u015fayan \u015eenol Yal\u00e7\u0131n, 25 y\u0131l \u00f6nce t\u00fcnel in\u015faat\u0131 i\u015fi i\u00e7in gitti\u011fi Ukrayna'n\u0131n Kiev \u015fehrinde Nataliya ile tan\u0131\u015farak d\u00fcnya evine girdi. Evlendikten sonra iki y\u0131l daha Kiev'de ya\u015fayan Yal\u00e7\u0131n \u00e7ifti daha sonra Karab\u00fck'\u00fcn Yenice il\u00e7esine ba\u011fl\u0131 Yama\u00e7 k\u00f6y\u00fcndeki baba evine geldi. ,Ailesinin ilk ba\u015flarda kedisine izin vermedi\u011fini aktaran Yal\u00e7\u0131n, "Anne ve baba yok, rahmetli oldular. Ben tek k\u0131z\u0131m. Annem tabi ba\u015fta izin vermedi. 'Sen uzaklara gidiyorsun yapamazs\u0131n' dedi. Yani 'zor gelir ben seni g\u00f6remem' dedi. 'Bende anne merak etme her \u015fey iyi olacak' dedim. Annem d\u00fc\u015f\u00fcnd\u00fckten sonra benim mutlu olmam\u0131 istedi\u011fini s\u00f6yledi, 'mutlu ol yeter bana' dedi. Bende 'seviyorum T\u00fcrkiye\u2019ye gidece\u011fim' dedim. Buray\u0131 \u00e7ok sevdim" ifadelerine yer verdi.,K\u00f6y hayat\u0131n\u0131 \u00e7ok sevdi\u011fini ve mutlu oldu\u011funu vurgulayan Yal\u00e7\u0131n, "Hava bamba\u015fka, her \u015fey bamba\u015fka, temiz ve organik. Bah\u00e7e yapmay\u0131 \u00f6\u011frendim. 'Ben g\u00fc\u00e7l\u00fc kad\u0131n\u0131m yapar\u0131m bu i\u015fi' dedim. Benim \u00e7ok arkada\u015f\u0131m var, beni tan\u0131yorlar biliyorlar. Organik \u015feyler almak istiyorlar. Peyniri, yo\u011furdu, s\u00fct\u00fc pazarda sat\u0131yorum. Geliyorlar al\u0131yorlar, seviyorlar beni. Ba\u015fta zor geldi. \u00c7\u00fcnk\u00fc kalabal\u0131k, inekleri, koyunlar\u0131 varm\u0131\u015f. Art\u0131k \u00fcreticiyim, insanlara g\u00fczel \u015feyler vermek istiyorum. Bu ayn\u0131 hobi gibi oluyor" diye konu\u015ftu. (\u0130HA),25 y\u0131l \u00f6nce bir T\u00fcrk ile evlenerek T\u00fcrkiye'ye gelen Ukraynal\u0131 Nataliya Yeronina, M\u00fcsl\u00fcman olup "\u015eeng\u00fcl" ismini ald\u0131ktan sonra k\u00f6ye yerle\u015fip organik hayat\u0131 se\u00e7ti ve herkesin "\u015eeng\u00fcl abla"s\u0131 oldu.