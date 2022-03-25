Ukraynalılar kapasitesini aşan trenlerle Polonya’ya göç ediyor

Rusya’nın saldırısı altındaki Ukrayna’dan Polonya’ya sığınan kişi sayısı bir ay içinde 2.2 milyona ulaşırken, Ukraynalılar kapasitesinin üzerindeki trenlerde göç etmeye devam ediyor. Rusya’nın 24 Şubat’ta Ukrayna’ya saldırı başlatmasının üzerinden 1 ay geçti. Rusya’nın saldırıları sonucu sivil yerleşim alanları kullanılamaz hale gelirken, Ukrayna halkı güvenlik, barınma ve temel ihtiyaçlarını karşılamak için yaşadıkları yerleri terketmek zorunda kaldı.