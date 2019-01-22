Ülke ülke emeklilik yaşları açıklandı! En erken emekli olunan ülke...

\u00dclke: Danimarka\r\n\r\nKad\u0131nlarda emeklilik ya\u015f\u0131: 65\r\n\r\nErkeklerde emeklilik ya\u015f\u0131: 65,\u00dclke: Bel\u00e7ika\r\n\r\nKad\u0131nlarda emeklilik ya\u015f\u0131: 65\r\n\r\nErkeklerde emeklilik ya\u015f\u0131: 65\r\n\r\n,\u00dclke: Avusturya\r\n\r\nKad\u0131nlarda emeklilik ya\u015f\u0131: 60\r\n\r\nErkeklerde emeklilik ya\u015f\u0131: 65,\u00dclke: \u0130ngiltere\r\n\r\nKad\u0131nlarda emeklilik ya\u015f\u0131: 64\r\n\r\nErkeklerde emeklilik ya\u015f\u0131: 65\r\n,\u00dclke: Almanya\r\n\r\nKad\u0131nlarda emeklilik ya\u015f\u0131: 65 ya\u015f ve 7 ay\r\n\r\nErkeklerde emeklilik ya\u015f\u0131: 65 ya\u015f ve 7 ay,\u00dclke: Hollanda\r\n\r\nKad\u0131nlarda emeklilik ya\u015f\u0131: 66\r\n\r\nErkeklerde emeklilik ya\u015f\u0131: 66,\u00dclke: \u0130rlanda\r\n\r\nKad\u0131nlarda emeklilik ya\u015f\u0131: 66\r\n\r\nErkeklerde emeklilik ya\u015f\u0131: 66,\u00dclke: Portekiz\r\n\r\nKad\u0131nlarda emeklilik ya\u015f\u0131: 66 ya\u015f ve 4 ay\r\n\r\nErkeklerde emeklilik ya\u015f\u0131: 66 ya\u015f ve 4 ay,\u00dclke: Yunanistan\r\n\r\nKad\u0131nlarda emeklilik ya\u015f\u0131: 67\r\n\r\nErkeklerde emeklilik ya\u015f\u0131: 67,\u00dclke: \u0130talya\r\n\r\nKad\u0131nlarda emeklilik ya\u015f\u0131: 66 ya\u015f ve 7 ay\r\n\r\nErkeklerde emeklilik ya\u015f\u0131: 66 ya\u015f ve 7 ay,\u00dclke: \u0130spanya\r\n\r\nKad\u0131nlarda emeklilik ya\u015f\u0131: 65 ya\u015f ve 6 ay\r\n\r\nErkeklerde emeklilik ya\u015f\u0131: 65 ya\u015f ve 6 ay,\u00dclke: Polonya\r\n\r\nKad\u0131nlarda emeklilik ya\u015f\u0131: 60\r\n\r\nErkeklerde emeklilik ya\u015f\u0131: 65,\u00dclke: \u0130svi\u00e7re\r\n\r\nKad\u0131nlarda emeklilik ya\u015f\u0131: 65\r\n\r\nErkeklerde emeklilik ya\u015f\u0131: 65,\u00dclke: Rusya\r\n\r\nKad\u0131nlarda emeklilik ya\u015f\u0131: 60\r\n\r\nErkeklerde emeklilik ya\u015f\u0131: 65,\u00dclke: Bulgaristan\r\n\r\nKad\u0131nlarda emeklilik ya\u015f\u0131: 61 ya\u015f ve 2 ay\r\n\r\nErkeklerde emeklilik ya\u015f\u0131: 64 ya\u015f ve 1 ay,\u00dclke: Finlandiya\r\n\r\nKad\u0131nlarda emeklilik ya\u015f\u0131: 63 ya\u015f ve 3 ay\r\n\r\nErkeklerde emeklilik ya\u015f\u0131: 63 ya\u015f ve 3 ay,\u00dclke: Fransa\r\n\r\nKad\u0131nlarda emeklilik ya\u015f\u0131: 62\r\n\r\nErkeklerde emeklilik ya\u015f\u0131: 62,\u00dclke: Norve\u00e7\r\n\r\nKad\u0131nlarda emeklilik ya\u015f\u0131: 62\r\n\r\nErkeklerde emeklilik ya\u015f\u0131: 62,\u00dclke: \u0130sve\u00e7\r\n\r\nKad\u0131nlarda emeklilik ya\u015f\u0131: 61\r\n\r\nErkeklerde emeklilik ya\u015f\u0131: 61,\u00dclke: Avrupa Birli\u011fi\r\n\r\nEmeklilik ya\u015f\u0131: 64 ya\u015f 73 g\u00fcn,\u00dclke: T\u00fcrkiye\r\n\r\nKad\u0131nlarda emeklilik ya\u015f\u0131: 58\r\n\r\nErkeklerde emeklilik ya\u015f\u0131: 60\r\n\r\nT\u00fcrkiye en erken emekli olunan \u00fclkeler aras\u0131nda erkeklerde ilk s\u0131rada kad\u0131nlarda ikinci s\u0131rada...,\u00dclke: Ukrayna\r\n\r\nKad\u0131nlarda emeklilik ya\u015f\u0131: 57\r\n\r\nErkeklerde emeklilik ya\u015f\u0131: 60