Ülkelerin dünya çapındaki hastane oranları belli oldu

Medya takip kurumu Ajans Press, hastaneler ile alakal\u0131 bas\u0131na yans\u0131yan haber adetlerini inceledi. Ajans Press ve ITS Medya\u2019n\u0131n dijital bas\u0131n ar\u015fivinden derledi\u011fi bilgilere g\u00f6re 2017 y\u0131l\u0131ndan itibaren hastane ba\u015fl\u0131\u011f\u0131 alt\u0131nda bas\u0131na 203 bin 870 haber yans\u0131d\u0131\u011f\u0131 tespit edildi. ,Sadece bu y\u0131l \u00e7\u0131kan haber adetleri incelendi\u011finde ise 36 bin 297 oldu\u011fu g\u00f6r\u00fcld\u00fc. \u00d6zellikle COV\u0130D-19 vakalar\u0131n\u0131n artmas\u0131yla birlikte yeni hastane yap\u0131mlar\u0131n\u0131n g\u00fcndemde yer ald\u0131\u011f\u0131 g\u00f6zlendi. Ayr\u0131ca hastane ba\u015fl\u0131\u011f\u0131 alt\u0131nda en fazla haberin \u201c\u015fehir hastaneleri\u201d ile alakal\u0131 olarak yans\u0131ma buldu\u011fu tespit edildi. Koronavir\u00fcsle m\u00fccadelede,,Bu ay a\u00e7\u0131klanan fakat 2017 y\u0131l\u0131ndaki verileri kapsayan, se\u00e7ili \u00fclkelerin d\u00fcnya \u00e7ap\u0131ndaki hastane oranlar\u0131 belli olurken, T\u00fcrkiye\u2019de milyon ki\u015fi ba\u015f\u0131na 18,9 hastane d\u00fc\u015ft\u00fc. ,Ara\u015ft\u0131rma bu y\u0131l a\u00e7\u0131klansa da 2017 y\u0131l\u0131 verilerini kapsarken, T\u00fcrkiye\u2019nin d\u00fcnya \u00e7ap\u0131ndaki hastane oran\u0131 milyon ba\u015f\u0131na 18,9 olurken 24\u2019\u00fcnc\u00fc s\u0131raya yerle\u015fti\u011fi g\u00f6r\u00fcld\u00fc., T\u00fcrkiye\u2019nin y\u00f6ntem ve ba\u015far\u0131s\u0131 ise yabanc\u0131 bas\u0131nda olduk\u00e7a yank\u0131 uyand\u0131rd\u0131.\r\n, \u0130lk s\u0131rada yer alan \u00fclke ise 75,55 hastane ile G\u00fcney Kore olurken, onu ikinci s\u0131rada 66,39 hastane ile Japonya, milyon ba\u015f\u0131na 55,89 hastane ile de Avustralya\u2019n\u0131n takip etti\u011fi kaydedildi., S\u0131ralamada yer alan di\u011fer \u00fclkelerden baz\u0131lar\u0131 ise, Fransa (45,55), Finlandiya (44,84), Almanya (37,31), Meksika (37,05), Yeni Zelanda (33,79) oldu.Ara\u015ft\u0131rma hastanelerin milyon ki\u015fi ba\u015f\u0131na d\u00fc\u015fen oranlar\u0131n\u0131 yans\u0131t\u0131rken, son s\u0131raya 9,76 hastane ile \u0130srail\u2019in yerle\u015fti\u011fi saptand\u0131.\r\n,Ajans Press\u2019in, Statista verilerinden elde etti\u011fi bilgilere g\u00f6re, \u00fclkelerin d\u00fcnya \u00e7ap\u0131ndaki hastane oranlar\u0131 belli oldu. ,\u0130lk s\u0131rada yer alan \u00fclke ise koronavir\u00fcsle m\u00fccadelede en ba\u015far\u0131l\u0131 \u00fclkelerden biri.,Koronavir\u00fcsle m\u00fccadelesindeki ba\u015far\u0131l\u0131 ve istikrarl\u0131 tutumu ile d\u00fcnya bas\u0131n\u0131n konu\u015ftu\u011fu T\u00fcrkiye\u2019nin bu rakamla yer ald\u0131\u011f\u0131 s\u0131ralama ise olduk\u00e7a dikkat \u00e7ekici.,Kaynak: iHA