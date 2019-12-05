Uludağ'da kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı

Di\u011fer yandan d\u00f6rt g\u00fcnd\u00fcr kay\u0131p olan iki da\u011fc\u0131y\u0131 arama \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131 devam etti\u011fi i\u00e7in amat\u00f6r ya da profesyonel \u015fekilde zirveye t\u0131rman\u0131\u015f izini verilmedi\u011fi \u00f6\u011frenildi.,,K\u0131\u015f turizminin en \u00f6nemli mekanlar\u0131ndan biri Uluda\u011f'da kar kal\u0131nl\u0131\u011f\u0131 30 santimetreye ula\u015ft\u0131.,Y\u0131lba\u015f\u0131na say\u0131l\u0131 g\u00fcnler kala otellerdeki rezervasyonlar\u0131n ise dolu oldu\u011fu \u00f6\u011frenildi.,\u015eehir merkezine 60 kilometre uzakl\u0131kta bulunan Uluda\u011f'da yo\u011fun kar ya\u011f\u0131\u015f\u0131 sonucu kar kal\u0131nl\u0131\u011f\u0131 30 santimetreye ula\u015f\u0131nca, ziyaret\u00e7ilerin ara\u00e7lar\u0131yla \u00e7\u0131kmalar\u0131 da zorla\u015ft\u0131.,Jandarma ekiplerinin iki g\u00fcnd\u00fcr s\u00fcrd\u00fcrd\u00fc\u011f\u00fc milli parkalar b\u00f6lgesinde yol uygulamas\u0131nda kar ve k\u0131\u015f lasti\u011fi lasti\u011fi olmayan ara\u00e7lar\u0131n yukar\u0131 \u00e7\u0131k\u0131\u015flar\u0131na izin verilmedi\u011fi \u00f6\u011frenildi.,Bununla birlikte otellerdeki haz\u0131rl\u0131klar tamamlan\u0131p misafir kabul etmeye ba\u015flad\u0131.