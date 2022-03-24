Uludağ'da panik! Ayı ile böyle göz göze geldiler...

Yo\u011fun kar ya\u011f\u0131\u015f\u0131 nedeniyle yemek bulamayan ay\u0131, 1. Oteller B\u00f6lgesi'ne indi. ,"Neyse ki ay\u0131 bize sald\u0131rmad\u0131, bu konuda \u015fansl\u0131y\u0131z. Ay\u0131 yukar\u0131ya do\u011fru ka\u00e7t\u0131. B\u00fcy\u00fck ihtimalle a\u00e7t\u0131 o y\u00fczden \u00e7\u00f6p konteynerlerinin oradayd\u0131. Biz de \u015fa\u015fk\u0131n\u0131z, hava zaten sisliydi. O havada \u00e7\u0131kaca\u011f\u0131n\u0131 hi\u00e7 tahmin bile etmedik'' dedi.,.,Ay\u0131y\u0131 kar\u015f\u0131s\u0131nda g\u00f6ren ve panikle ka\u00e7arken yere d\u00fc\u015fen Bark\u0131n Kaya, ''Biz arkada\u015flar\u0131m\u0131zla her zaman kulland\u0131\u011f\u0131m\u0131z g\u00fczergahtan gidecektik. \u00c7\u00f6p konteyn\u0131rlar\u0131n\u0131n orada birden ay\u0131y\u0131 g\u00f6rd\u00fck. Bir anl\u0131k panikle ka\u00e7\u0131\u015fmaya ba\u015flad\u0131k. O panikle ben yere d\u00fc\u015ft\u00fcm. Sonra hemen toparland\u0131m. ",Hemen panikle \u00e7\u0131kt\u0131klar\u0131 otele do\u011fru geri ko\u015fan 5 ki\u015fiden baz\u0131lar\u0131 yere d\u00fc\u015ferek ay\u0131dan ka\u00e7maya \u00e7al\u0131\u015ft\u0131.,Kar kal\u0131nl\u0131\u011f\u0131n\u0131n 177 santimetre \u00f6l\u00e7\u00fcld\u00fc\u011f\u00fc Uluda\u011f'da otelin \u00e7\u00f6p konteynerinde yemek arayan ay\u0131y\u0131 kar\u015f\u0131lar\u0131nda g\u00f6ren 5 ki\u015fi neye u\u011frad\u0131\u011f\u0131n\u0131 \u015fa\u015f\u0131rd\u0131\r\n\r\n,Uluda\u011f'da 5 arkada\u015f ak\u015fam saatlerinde hava almak i\u00e7in otelden d\u0131\u015far\u0131ya \u00e7\u0131kmak istedi.