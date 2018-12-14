Uludağ’dan kartpostallık manzaralar

Uluda\u011f\u2019\u0131n zirvesine t\u0131rmanan da\u011fc\u0131lar, kartpostall\u0131k g\u00f6r\u00fcnt\u00fclerle kar\u015f\u0131la\u015ft\u0131.\r\n,K\u0131\u015f turizminin \u00f6nemli merkezlerinden Uluda\u011f\u2019da fas\u0131lalarla ya\u011fan kar ya\u011f\u0131\u015f\u0131, inan\u0131lmaz manzaralar ortaya \u00e7\u0131kard\u0131. ,Y\u0131lba\u015f\u0131na say\u0131l\u0131 g\u00fcnler kala rezervasyonlar bir bir t\u00fckenirken, g\u00fcn\u00fc birlik\u00e7iler de sezonun ilk kar\u0131 ile tan\u0131\u015fman\u0131n mutlulu\u011funu doyas\u0131ya ya\u015f\u0131yor. Karla kapl\u0131 zirveye t\u0131rmanan da\u011fc\u0131lar ise diz boyu kar\u0131n i\u00e7ine y\u00fcr\u00fcmenin keyfine vard\u0131.,Geceyi da\u011fc\u0131lar\u0131n konaklad\u0131\u011f\u0131 evdeki soban\u0131n ba\u015f\u0131nda ge\u00e7iren da\u011fc\u0131lar, kartpostall\u0131k manzaralar\u0131 abidele\u015ftirdi.,Dizlerimize kadar y\u00fckselen kar\u0131n i\u00e7erisinde y\u00fcr\u00fcmek, g\u00fcne\u015f ile beyaza b\u00fcr\u00fcnm\u00fc\u015f ye\u015filli\u011fi bir arada ya\u015famak \u00e7ok g\u00fczeldi. Ben herkesin bu g\u00fczellikleri g\u00f6rmesini isterim\u201d dedi. \r\n\r\n,Son olarak yapm\u0131\u015f oldu\u011fumuz kampl\u0131 t\u0131rman\u0131\u015fta muhte\u015fem g\u00f6r\u00fcnt\u00fclerle kar\u015f\u0131 kar\u015f\u0131ya kald\u0131k. ,Bu zamana kadar bir\u00e7ok kez Uluda\u011f\u2019a t\u0131rmand\u0131klar\u0131n\u0131 belirten Bursa\u2019n\u0131n milli da\u011fc\u0131s\u0131 \u0130smet \u015eent\u00fcrk, \u201cUluda\u011f bize her mevsim farkl\u0131 ve \u00e7ok \u00f6zel manzaralar sunuyor. Biz de bunlar\u0131 kaydediyoruz.