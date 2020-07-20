Uludağ’ın zirvesindeki kelebekler görenleri hayran bıraktı

Uluda\u011f'\u0131n zirvesinde rengarenk kelebekler, g\u00f6renleri hayran b\u0131rakt\u0131.,Yaz aylar\u0131nda Uluda\u011f'\u0131n zirvesinde g\u00f6r\u00fclebilen nadide kelebekler objektiflere yans\u0131d\u0131.,Temmuz ve a\u011fustos aylar\u0131nda g\u00f6r\u00fclebilen T\u00fcrkiye'nin en nadir kelebekleri rengarenk g\u00f6r\u00fcnt\u00fcleriyle herkesi hayran b\u0131rakt\u0131. ,K\u0131sac\u0131k \u00f6m\u00fcrleriyle pek \u00e7ok romana, tiyatro eserine ve hatta beyaz perdeye konu olan kelebekler, Uluda\u011f'a ayr\u0131 bir g\u00fczellik kat\u0131yor.,Foto\u011fraf sanat\u00e7\u0131lar\u0131, el de\u011fmemi\u015f 2 bin 500 metrelik Uluda\u011f\u2019\u0131n g\u00fczelliklerini objektife s\u0131\u011fd\u0131rmay\u0131 ba\u015fard\u0131. ,Uluda\u011f'da yeti\u015fen g\u00f6z al\u0131c\u0131 \u00e7i\u00e7ekler, ressamlar\u0131 bile k\u0131skand\u0131ran rengarenk kanatlar\u0131yla u\u00e7u\u015fan kelebekler, g\u00f6renlere huzur veriyor. , Kelebeklerin g\u00fczelliklerini g\u00f6r\u00fcnt\u00fcleyenler, deniz seviyesinden 6 bin metre y\u00fckseklikte bile ya\u015fayabilen Apollo kelebe\u011finin yok olma tehlikesiyle kar\u015f\u0131 kar\u015f\u0131ya oldu\u011funu s\u00f6yledi. (\u0130HA),\u0130\u015fte birbirinden g\u00fczel kareler...,.