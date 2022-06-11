Ümit Milli Takım gruptan çıkamadı! Tolunay Kafkas'a sosyal medyada büyük tepki var...

U21 Milli Takımı, 2023 UEFA U21 Avrupa Futbol Şampiyonası Grup Eleme maçında Kazakistan ile 0-0 berabere kaldı. Milliler, bu sonuçla Avrupa Şampiyonası'na katılım hakkı elde edemedi. Ay-Yıldızlılar'ın tartışılan teknik direktörü Tolunay Kafkas istifa etmeyi aklından bile geçirmiyor. Ortadaki net başarısızlığa rağmen maç sonu açıklamalarıyla tepki çeken Kafkas, "Bizim Belçika ve Danimarka ile yarışacak gücümüz yok. Bu bir realite. Grubu 3. sırada bitirdik. Kabul edilebilir ve olması gereken bir sonu" sözleriyle sosyal medyada gündem oldu. U21 Milli Takımı daha önce de Andorra gibi bir takıma yenilmişti...