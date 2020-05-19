Umutları bataklığa saplandı! Yaşlı adamı iki gündür eve götüremiyorlar

Hakkari'nin Y\u00fcksekova il\u00e7esinde batakl\u0131\u011fa saplanan ine\u011finin ba\u015f\u0131ndan iki gecedir ayr\u0131lmayan Mehmet Emin Atasoy, tek ge\u00e7im kayna\u011f\u0131 olan hayvan\u0131n kurtar\u0131lmas\u0131n\u0131 istiyor.\r\n,T\u00fcm umutlar\u0131n\u0131 yat\u0131rd\u0131\u011f\u0131 ine\u011fi batakl\u0131\u011fa saplanan k\u00f6y sakininin \u00e7aresiz bekleyi\u015fi y\u00fcrek burktu. ,Hakkari'ye ba\u011fl\u0131 Dedeler k\u00f6y\u00fcnde ya\u015fayan Mehmet Emin Atasoy'a ait inek, Nehir Sazl\u0131\u011f\u0131 yak\u0131nlar\u0131nda otlan\u0131rken batakl\u0131\u011fa sapland\u0131. ,Ak\u015fam saatleri olmas\u0131 nedeniyle bir \u015fey yapamayan Atasoy, sabah\u0131 beklemek i\u00e7in ine\u011finin ba\u015f\u0131ndan ayr\u0131lmad\u0131. Sabah\u0131n ilk \u0131\u015f\u0131klar\u0131yla k\u00f6yden gelen vatanda\u015flar\u0131n deste\u011fiyle yap\u0131lan \u00e7al\u0131\u015fmalar sonu\u00e7 vermeyince Atasoy ikinci gece de ine\u011finin ba\u015f\u0131ndan ayr\u0131lmad\u0131.,"Zor \u015fartlarda ya\u015fad\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirten Atasoy, "Her zaman oldu\u011fu gibi inekleri otlamak i\u00e7in bu taraflara g\u00f6nderiyoruz. D\u00fcn ak\u015fam \u00fcst\u00fcyd\u00fc ine\u011fim gelmeyince merak edip hemen aramaya \u00e7\u0131kt\u0131m. Nehir Sazl\u0131\u011f\u0131na do\u011fru gittim. Bakt\u0131m ine\u011fim batakl\u0131\u011fa saplanm\u0131\u015f. Hemen \u00e7\u0131kartmak i\u00e7in itelemeye ba\u015flad\u0131m ama batakl\u0131k oldu\u011fu i\u00e7in \u00e7\u0131kmad\u0131. Mecbur ine\u011fimin ba\u015f\u0131na bir \u015fey gelemesin diye sabaha kadar yan\u0131nda bekledim.","K\u00f6yden yard\u0131m istedim, sa\u011f olsunlar hepsi geldi yard\u0131ma ama maalesef yine \u00e7\u0131kartamad\u0131k. Her yeri arad\u0131k kurtarmak i\u00e7in fakat batakl\u0131k oldu\u011fu i\u00e7in kimse gelemedi. \u015eu an \u00e7ok \u00fczg\u00fcn\u00fcm, bu inek benim evimin tek ge\u00e7im kayna\u011f\u0131d\u0131r. \u0130ne\u011fimi yaln\u0131z b\u0131rakam\u0131yorum, l\u00fctfen yetkililer bana yard\u0131m etsin" dedi.,Amcas\u0131 i\u00e7in yard\u0131m talebinde bulunan Galip Atasoy da, "Amcam ine\u011finin yan\u0131nda oturmu\u015f ve hayvan\u0131 da batakl\u0131\u011fa saplanm\u0131\u015f durumda. Yard\u0131ma geldik bir t\u00fcrl\u00fc \u00e7\u0131karmad\u0131k. Amcam\u0131 da bir t\u00fcrl\u00fc eve g\u00f6t\u00fcremedik. '\u0130ne\u011fim \u00e7\u0131kmadan ben gelmem' diyor.,"\u0130ne\u011fini alm\u0131\u015f 10 bin liraya, \u015fimdi burada kesersek kasaplar bin lira ancak verir. 10 \u00e7ocu\u011fu var ve ge\u00e7imini bu inekle sa\u011fl\u0131yor. B\u00fcy\u00fcklerimizden iste\u011fimiz, amcama yard\u0131mda bulunsunlar" ifadelerini kulland\u0131,.