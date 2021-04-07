Üniversiteli Simay'ın korkunç sonu

Edinilen bilgiye g\u00f6re kaza d\u00fcn saat 16.30 s\u0131ralar\u0131nda Dumlup\u0131nar Caddesi \u00fczerinde meydana geldi. ,\u0130ddiaya g\u00f6re yolun kar\u015f\u0131s\u0131na ge\u00e7meye \u00e7al\u0131\u015ft\u0131\u011f\u0131 s\u0131rada Simay Karadumanl\u0131\u2019ya (26) yolcu minib\u00fcs\u00fc \u00e7arpt\u0131. ,Dolmu\u015fun alt\u0131nda kalan gen\u00e7 kad\u0131n\u0131 g\u00f6renlerin durumu bildirmesi \u00fczerine olay yerine sa\u011fl\u0131k ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada a\u011f\u0131r yaraland\u0131\u011f\u0131 belirlenen Karadumanl\u0131, sa\u011fl\u0131k ekipleri taraf\u0131ndan ambulansla Ege \u00dcniversitesi T\u0131p Fak\u00fcltesi Hastanesine kald\u0131r\u0131ld\u0131. ,Talihsiz gen\u00e7, burada yap\u0131lan t\u00fcm m\u00fcdahalelere ra\u011fmen kurtar\u0131lamayarak hayat\u0131n\u0131 kaybetti.,\u00c7anakkale 18 Mart \u00dcniversitesi\u2019nde Radyo ve Televizyon B\u00f6l\u00fcm\u00fc \u00f6\u011frencisi oldu\u011fu \u00f6\u011frenilen Simay Karadumanl\u0131\u2019n\u0131n ac\u0131 haberini alan ailesi ve yak\u0131nlar\u0131 h\u00fczne bo\u011fuldu.\r\n,Simay Karadumanl\u0131\u2019ya \u00e7arpan minib\u00fcs \u015fof\u00f6r\u00fc, ifadesi al\u0131nmak \u00fczere g\u00f6zalt\u0131na al\u0131n\u0131rken, kaza ile ilgili soru\u015fturma ba\u015flat\u0131ld\u0131.