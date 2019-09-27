Ünlü deprem tahmincisinden İstanbul depremi yorumu

Deprem tahminleri do\u011fru \u00e7\u0131kan yeni nesil deprem tahmincisi Frank Hoogerbeets, tahminlerini yay\u0131nlad\u0131\u011f\u0131 internet sitesinde yeni bir uyar\u0131da bulundu.\r\n,Hoogerbeets 5.8 b\u00fcy\u00fckl\u00fc\u011f\u00fcndeki depremin \u0130stanbul i\u00e7in \u00f6nc\u00fc deprem olabilece\u011fini s\u00f6yledi.\r\n,5.8'lik depremin b\u00f6lgede 6 ila 7 b\u00fcy\u00fckl\u00fc\u011f\u00fcnde bir depremin habercisi olabilece\u011fi konusunda uyar\u0131da bulunan Hoogerbeets, Yunanistan, Bulgaristan ve Romanya'n\u0131n da olas\u0131 b\u00fcy\u00fck bir sars\u0131nt\u0131 i\u00e7in haz\u0131rl\u0131kl\u0131 olmas\u0131 gerekti\u011fini vurgulad\u0131.\r\n,Hoogerbeets, Bulgaristan, Romanya ve Yunanistan \u00e7evresinde b\u00fcy\u00fck \u015fiddette depremlerin \u00e7ok s\u0131k g\u00f6r\u00fclmedi\u011fini fakat 5.8'lik depremin bu b\u00f6lgede ciddi stres olu\u015fturdu\u011funu ifade etti.\r\n,5.8'lik depremin son derece ciddiye al\u0131nmas\u0131 gerekti\u011fini ifade eden Hoogerbeets, 26 ve 27 Eyl\u00fcl tarihlerinde Ay hareketlerinin dikkatli bi\u00e7imde takip edilmesini s\u00f6yledi.\r\n,24 Eyl\u00fcl'de meydana gelen gezegen hizalanmalar\u0131 sebebiyle yaln\u0131zca \u0130stanbul ve Akdeniz havzas\u0131n\u0131n de\u011fil ayr\u0131ca ge\u00e7ti\u011fimiz g\u00fcnlerde 5.9 b\u00fcy\u00fckl\u00fc\u011f\u00fcnde depremle sars\u0131lan Pakistan ve kom\u015fumuz \u0130ran'\u0131n da yak\u0131n merce\u011fe al\u0131nmas\u0131 gerekti\u011finden bahsetti.\r\n,Hoogerbeets olas\u0131 b\u00fcy\u00fck depremin 27 Eyl\u00fcl ve 30 Eyl\u00fcl tarihlerinde meydana gelebilece\u011fini ve herkesin deprem i\u00e7in gereken \u00f6nlemleri almas\u0131 gerekti\u011fini vurgulad\u0131.\r\n,Hoogerbeets'in \u00f6n\u00fcm\u00fczdeki s\u00fcre\u00e7te 6 ve \u00fczeri b\u00fcy\u00fckl\u00fc\u011f\u00fcnde depremlerin olabilece\u011fi uyar\u0131s\u0131 dikkat \u00e7ekti.\r\n,Hoogerbeets ge\u00e7ti\u011fimiz g\u00fcnlerde ba\u015fka bir video yay\u0131nlam\u0131\u015f, Ay'\u0131n 17 Eyl\u00fcl'deki evresinin yan\u0131 s\u0131ra 21 Eyl\u00fcl'deki evresinin de dikkate al\u0131nmas\u0131 gerekti\u011fini ifade etmi\u015f ve bu durumun 6 ila 7 b\u00fcy\u00fckl\u00fc\u011f\u00fcnde bir deprem anlam\u0131 ta\u015f\u0131d\u0131\u011f\u0131n\u0131 a\u00e7\u0131klam\u0131\u015ft\u0131.\r\n,Hoogerbeets'in bu uyar\u0131s\u0131ndan k\u0131sa bir s\u00fcre sonra 24 Eyl\u00fcl g\u00fcn\u00fc Porto Riko'da 6, Yunanistan'da 5.6, Pakistan'da 5.8 ve \u0130stanbul'da 4.6 b\u00fcy\u00fckl\u00fc\u011f\u00fcnde ve 26 Eyl\u00fcl g\u00fcn\u00fc \u0130stanbul'da 5.8 b\u00fcy\u00fckl\u00fc\u011f\u00fcnde deprem meydana gelmi\u015fti.\r\n,Hoogerbeets internet sitesinde her g\u00fcn d\u00fcnya \u00fczerindeki sismik faaliyetlerin etkisine dair bir veri yay\u0131nl\u0131yor.\r\n,Yay\u0131nlanan veride sismik faaliyet g\u00f6z \u00f6n\u00fcne al\u0131narak D\u00fcnya'da meydana gelebilecek deprem hareketlili\u011fi skalas\u0131na yer veriliyor.\r\n,Hoogerbeets'in iddialar\u0131 son derece ilgi \u00e7ekici olsa da bir\u00e7ok uzman depremlerin \u00f6nceden tahmin edilmesinin olanaks\u0131z oldu\u011funu s\u00f6yl\u00fcyor.\r\n,ABD Jeoloji Ara\u015ft\u0131rmalar\u0131 Kurumu'nda g\u00f6rev yapan John Bellini, depremlerin ne zaman olaca\u011f\u0131n\u0131n tahmin etmenin m\u00fcmk\u00fcn olmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 vurguluyor.\r\n,Bellini, b\u00fcy\u00fck depremler \u00f6ncesi zaman zaman art\u00e7\u0131 \u015foklar\u0131n ya\u015fand\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirtiyor.\r\n,Ge\u00e7ti\u011fimiz aylarda yay\u0131nlad\u0131\u011f\u0131 bir videoda deprem bekledi\u011fi b\u00f6lgeler aras\u0131nda T\u00fcrkiye'yi de g\u00f6steren Hoogerbeets'in tahmininden k\u0131sa bir s\u00fcre sonra 8 A\u011fustos'ta merkez \u00fcss\u00fc Denizli olan 6 b\u00fcy\u00fckl\u00fc\u011f\u00fcnde bir deprem ya\u015fanm\u0131\u015ft\u0131.\r\n,Hoogerbeets daha \u00f6nce bir\u00e7ok depremi \u00f6nceden bilmi\u015f ve bu sayede t\u00fcm d\u00fcnyan\u0131n ilgisini \u00e7ekmeyi ba\u015farm\u0131\u015ft\u0131.\r\n,Hoogerbeets 5 Temmuz g\u00fcn\u00fc Pasifik Ate\u015f \u00c7emberi'nde 6 ila 7 b\u00fcy\u00fckl\u00fc\u011f\u00fcnde bir deprem i\u00e7in uyar\u0131da bulunmu\u015ftu.\r\n,Hooberheets'in bu uyar\u0131s\u0131ndan yaln\u0131zca birka\u00e7 saat sonra 6 Temmuz'da ABD'nin Kaliforniya eyaletinde 7.1 b\u00fcy\u00fckl\u00fc\u011f\u00fcnde deprem meydana gelmi\u015fti. (H\u00fcrriyet)\r\n,.,Hoogerbeets'in yak\u0131n zamanda T\u00fcrkiye'de meydana gelen orta ve b\u00fcy\u00fck \u015fiddetli depremleri de \u00f6nceden tahmin etti\u011fi biliniyor.\r\n