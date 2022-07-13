Ünlü eğitimci ve şoförüne çiftlik evinde kanlı infaz

\u00c7iftlik \u00e7al\u0131\u015fanlar\u0131n\u0131n Ar\u0131kan ve Eker\u2019in cans\u0131z bedenlerini bulmalar\u0131n\u0131n ard\u0131ndan olay jandarma ekiplerine bildirildi. K\u0131sa s\u00fcrede olay yerine gelen ekipler, geni\u015f g\u00fcvenlik \u00f6nlemleri alarak b\u00f6lgede \u00e7al\u0131\u015fma ba\u015flatt\u0131.\r\n\r\n\r\n\r\n,Defalarca b\u0131\u00e7ak darbesi alan Ar\u0131kan ve Eker olay yerinde hayat\u0131n\u0131 kaybederken, sald\u0131rganlar olay yerinden ka\u00e7arak uzakla\u015ft\u0131.\r\n\r\n,E\u011fitimci Nazmi Ar\u0131kan ve \u015fof\u00f6r\u00fc, Ar\u0131kan'\u0131n \u00c7anakkale'deki \u00e7iftlik evinde feci sald\u0131r\u0131ya u\u011frad\u0131.\r\n,Gelibolu il\u00e7esine ba\u011fl\u0131 Karainebeyli k\u00f6y\u00fcnde bulunan Fen Bilimleri Dershaneleri'nin kurucusu Nazmi Ar\u0131kan\u2019\u0131n \u00e7iftli\u011fine gece ge\u00e7 saatlerde gelen kimli\u011fi belirsiz ki\u015fi veya ki\u015filerce Nazmi Ar\u0131kan ve \u015fof\u00f6r\u00fc \u015eerif Eker b\u0131\u00e7akl\u0131 sald\u0131r\u0131yla katledildi.\r\n\r\n,Korkun\u00e7 infaz \u00c7anakkele'deki bu \u00e7iftlik evinde ger\u00e7ekle\u015fti.,Olay yeri inceleme ekiplerinin \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131 devam ederken Nazmi Ar\u0131kan ve \u015eerif Eker\u2019in cans\u0131z bedenleri otopsi i\u00e7in Gelibolu \u015eehit Koray Onay Devlet Hastanesi morguna kald\u0131r\u0131ld\u0131.\r\n\r\n