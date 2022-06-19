Ünlü ekonomistten asgari ücret tahmini: 5500 TL’yi geçecek! Asgari ücret arttı mı? Temmuz’da asgari ücrete zam gelecek mi?

Asgari ücrete gelecek olan zam çalışanların gündeminde. Asgari ücrete gelecek olan zamla ilegili gelişmeleri yakından takip eden milyonlarca kişi asgari ‘Asgari ücrete zam olacak mı? 2022 asgari ücrete ne kadar zam olacak?’ sorularını araştırmaya başladı. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Makro Ekonomi Uzmanı Prof. Dr. Volkan Öngel, “Asgari ücret 5500 TL’yi geçebilir” tahmininde bulundu. Peki Asgari ücrete ne kadar zam geçek? Temmuzda asgari ücrete zam olacak mı? İşte tüm detaylar…