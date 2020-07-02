Ünlü isim böyle anlattı! Verdiği 60 kilo iş hayatına mani oldu

'Hayat Bilgisi' dizisinde canlandırdığı 'Arif' karakteriyle geniş kitleler tarafından tanınan Ümit Erdim, mide ameliyatı ile 60 kilo vererek, bambaşka bir görünüme kavuştu.