Ünlü isim böyle anlattı! Verdiği 60 kilo iş hayatına mani oldu

Kariyerine pilot olarak devam etmeyi planlayan oyuncu, "Bir havayolu \u015firketine girip \u00e7al\u0131\u015fmak istiyorum. Olmazsa \u00f6zel jet d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcyorum" dedi.,Sosyal medyada takip\u00e7ilerinden gelen sorular\u0131 cevaplayan oyuncu, verdi\u011fi kilolar\u0131n\u0131n kariyerine etkisi konusunda \u00e7arp\u0131c\u0131 bir itirafta bulundu.,\u00dcmit Erdim, pilotluk e\u011fitiminin ikinci a\u015famas\u0131na ge\u00e7ti: Erdim, "Teorik bilgi s\u0131nav\u0131nda T\u00fcrkiye 6\u2019nc\u0131s\u0131 oldum. 45 saatlik u\u00e7u\u015f e\u011fitiminin de 6\u2019nc\u0131 saatini ger\u00e7ekle\u015ftirdim. 13\u2019\u00fcnc\u00fc u\u00e7u\u015fa yaln\u0131z \u00e7\u0131kaca\u011f\u0131m. E\u011fitimim 1.5 sene daha s\u00fcrecek." dedi.,35 ya\u015f\u0131ndaki oyuncu, "Eski haline d\u00f6n, b\u00f6yle i\u015f bulamazs\u0131n\u201d yorumuna, \u201cKat\u0131l\u0131yorum, zaten bulamad\u0131m. Ama bu y\u00fczden de eski halime d\u00f6nmeye niyetim yok, \u00fczg\u00fcn\u00fcm" \u015feklinde kar\u015f\u0131l\u0131k verdi.,A\u015f\u0131r\u0131 kilo verdi\u011fine dair yorumlarla kar\u015f\u0131la\u015fan oyuncu, ge\u00e7ti\u011fimiz aylarda twitter hesab\u0131ndan yapt\u0131\u011f\u0131 payla\u015f\u0131m ile bu mesajlara tepki g\u00f6stermi\u015fti.,\u00dcmit Erdim, "Siteden \u00e7\u0131k\u0131yorum g\u00fcvenli\u011fin orada goygoy var. Gelen sesler \u015f\u00f6yle arkamdan; iyi zay\u0131flad\u0131 ama 5-6 kilo alsa iyi olur. Lan sabah 9 ya. Yani ger\u00e7ekten ba\u015fka g\u00fcndeminiz yok de\u011fil mi? Ne kiloymu\u015f arkada\u015f millete dert oldu ger\u00e7ekten" ifadelerini kullanm\u0131\u015ft\u0131.,Herhangi bir projede rol almayan Erdim, uzun s\u00fcredir ekranlardan uzak kalmas\u0131n\u0131n en b\u00fcy\u00fck sebebinin zay\u0131flamas\u0131 oldu\u011funu belirtti.,'Hayat Bilgisi' dizisinde canland\u0131rd\u0131\u011f\u0131 'Arif' karakteriyle geni\u015f kitleler taraf\u0131ndan tan\u0131nan \u00dcmit Erdim, mide ameliyat\u0131 ile 60 kilo vererek, bamba\u015fka bir g\u00f6r\u00fcn\u00fcme kavu\u015ftu.,.