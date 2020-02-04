Ünlü isim Çukur'a veda etti

D\u00fcn ak\u015fam 86. yeni b\u00f6l\u00fcm\u00fcyle ekrana gelen \u00c7ukurda b\u00fcy\u00fck y\u00fczle\u015fmenin yan\u0131 s\u0131ra bir de ayr\u0131l\u0131k ya\u015fand\u0131. ,\u00c7ukur son b\u00f6l\u00fcmde, Mahsun'u \u00c7a\u011fatay'\u0131n elinden kurtaran Yama\u00e7 ve Vartolu, Y\u00fccel'in evine gitti. Vartolu'yu d\u0131\u015far\u0131da b\u0131rakan Yama\u00e7 bu sefer i\u015fi kesin bitirece\u011fini s\u00f6yledi. Yama\u00e7, daha \u00f6nce \u00f6ld\u00fcrmedi\u011fi Y\u00fccel'i bu defa kur\u015fun ya\u011fmuruna tuttu. ,Y\u00fccel'in \u00f6lmeme ihtimalini g\u00f6z \u00f6n\u00fcne alan Yama\u00e7 bu defa mezar\u0131n\u0131 kazd\u0131\u011f\u0131 Y\u00fccel'i kendi elleriyle topra\u011fa g\u00f6md\u00fc. \u00c7ukur'da Y\u00fccel rol\u00fcn\u00fc canland\u0131ran ba\u015far\u0131l\u0131 oyuncu Tansu Bi\u00e7er de dizinin kadrosundan ayr\u0131ld\u0131.\r\n\r\n,Tansu Bi\u00e7er'in ayr\u0131l\u0131k haberi dizinin Twitter hesab\u0131ndan da payla\u015f\u0131ld\u0131. Yap\u0131lan payla\u015f\u0131mda "Y\u00fccel, Veto ve Baykal'a selam s\u00f6yle. Eme\u011finize sa\u011fl\u0131k" denildi.,Vartolu'nun Yama\u00e7'tan nas\u0131l hesap soraca\u011f\u0131 heyecanla beklenecek. Yama\u00e7'\u0131 konu\u015fturmak i\u00e7in onu s\u00fcrpriz bir yolculu\u011fa \u00e7\u0131karan Vartolu, \u00c7ukur'da plan\u0131n\u0131 devreye sokmak i\u00e7in Medet'ten yard\u0131m isteyecek. \u0130\u015fini garantiye almak isteyen \u00c7a\u011fatay, Yama\u00e7'la ilgili \u015f\u00fcpheleri art\u0131nca Mahsun'u zor durumda b\u0131rakacak. Mahsun'un Yama\u00e7'\u0131 ele vermemek i\u00e7in neler yapaca\u011f\u0131 merak konusu olacak. Yama\u00e7 ve Vartolu \u00e7\u0131kt\u0131klar\u0131 yolculuktan sonra ba\u015fka insanlara d\u00f6n\u00fc\u015fecek. Yama\u00e7'\u0131n yar\u0131m kalan intikam plan\u0131n\u0131n devam etmesi nefesleri kesecek. Hedeflerini belirleyen iki karde\u015fin \u00f6n\u00fcne bu kez kimse ge\u00e7emeyecek.,Dizinin fla\u015f ismi veda etti.\r\n,Tansu Bi\u00e7er, 4 Temmuz 1978 y\u0131l\u0131nda Ankara'da do\u011fdu. \u0130zmir'de Kar\u015f\u0131yaka \u015eemikler Lisesi'nden mezun oldu. Eski\u015fehir Anadolu \u00dcniversitesi Devlet Konservatuar\u0131 Tiyatro B\u00f6l\u00fcm\u00fc'n\u00fc 2001 y\u0131l\u0131nda bitirdi ve 2001-2002 sezonunda Tiyatro Anadolu'da oyuncu olarak \u00e7al\u0131\u015ft\u0131. 2002 y\u0131l\u0131nda \u0130stanbul'a yerle\u015fti ve Semaver Kumpanya'n\u0131n kurulu\u015f \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131nda yer ald\u0131 ve en tan\u0131nan oyuncular\u0131ndan biri oldu. \u0130stanbul'a yerle\u015fti\u011fi y\u0131ldan itibaren tiyatro akt\u00f6rl\u00fc\u011f\u00fcn\u00fcn yan\u0131 s\u0131ra \u00e7e\u015fitli sinema, televizyon ve seslendirme \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131 da yapmaya devam ediyor.\r\n\r\n,Tansu Bi\u00e7er, Ali Ayd\u0131n'\u0131n y\u00f6netmenli\u011fini yapt\u0131\u011f\u0131 K\u00fcf adl\u0131 sinema filmdeki rol\u00fcyle 2012 y\u0131l\u0131ndaki 49. Alt\u0131n Portakal Film Festivalinde En \u0130yi Yard\u0131mc\u0131 Erkek Oyuncu \u00d6d\u00fcl\u00fcn\u00fc kazand\u0131. "Ufak Tefek Cinayetler" dizisinde komiser olarak kar\u015f\u0131m\u0131za gelen oyuncu son olarak \u00c7ukur'da Y\u00fccel karakterine hayat verdi