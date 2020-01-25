Ünlü isimler deprem sonrası yaşadıkları acıyı sosyal medyada paylaştı! 'Üzüntüden gözümü kırpamadım'

ACUN ILICALI\r\nElaz\u0131\u011f\u2019\u0131n Sivrice il\u00e7esinde meydana gelen ve \u00e7evre illerde de hissedilen depremde hayat\u0131n\u0131 kaybedenlere Allah\u2019tan rahmet, yaral\u0131lar\u0131m\u0131za acil \u015fifalar dilerim. Dualar\u0131m\u0131z sizinle\u2026,DO\u011eA RUTKAY \r\nCan kayb\u0131 say\u0131s\u0131 gitgide art\u0131yor sabah olana dek her saniye artacak \u00fcz\u00fcnt\u00fcs\u00fcnden g\u00f6z\u00fcm\u00fc k\u0131rpamad\u0131m bile... Ne ac\u0131 bir durumun i\u00e7indeyiz.,ENG\u0130N ALTAN D\u00dcZYATAN \r\nElaz\u0131\u011f\u2019 da meydana gelen Malatya ve civar \u015fehirleri de etkileyen deprem \u00e7ok \u00fcz\u00fcc\u00fc... Can kay\u0131plar\u0131 i\u00e7in Allah rahmet eylesin. Yaral\u0131lara acil \u015fifalar, dualar\u0131m\u0131z can kayb\u0131n\u0131n artmamas\u0131 i\u00e7in\u2026 Milletimizin ba\u015f\u0131 sa\u011f olsun.,DEMET AKALIN \r\nGe\u00e7mi\u015f olsun Elaz\u0131\u011f! Biz ne yapabiliriz ger\u00e7ekten \u00e7ok \u00fcz\u00fcc\u00fc ve \u00e7aresiz kalmak.,MUSTAFA SANDAL \r\nY\u00fcrekler burkuldu. Elaz\u0131\u011f i\u00e7in dualar\u0131m\u0131z. Depremde hayat\u0131n\u0131 kaybeden vatanda\u015flar\u0131m\u0131za rahmet ailelerine sab\u0131r diliyorum,H\u00dcLYA KO\u00c7Y\u0130\u011e\u0130T \r\nT\u00fcm dualar\u0131m\u0131z, kalbimiz sizlerle. Allah bir daha ya\u015fatmas\u0131n. Kaybetti\u011fimiz canlara Allah'tan rahmet, yaral\u0131lara acil \u015fifalar diliyorum. Ge\u00e7mi\u015f olsun Elaz\u0131\u011f.,MAHSUN KIRMIZIG\u00dcL \r\nDepremde hayat\u0131n\u0131 kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Yaral\u0131lara acil \u015fifalar, geride kalan vatanda\u015flar\u0131m\u0131za da ge\u00e7mi\u015f olsun dileklerimi iletiyorum.,NEBAHAT \u00c7EHRE \r\nKalbimiz de dualar\u0131m\u0131z da sizin i\u00e7in,FAZIL SAY \r\nKay\u0131plar\u0131m\u0131za Allah\u2019tan rahmet diliyorum, say\u0131n\u0131n artmamas\u0131 umuduyla.,NAZAN \u00d6NCEL \r\nGe\u00e7mi\u015f olsun Elaz\u0131\u011f,\u0130SMA\u0130L BAK\u0130 TUNCER \r\n\u00c7ok b\u00fcy\u00fck ge\u00e7mi\u015f olsun,,Ya\u015fad\u0131klar\u0131 endi\u015feyi sosyal medyada payla\u015fan \u00fcnl\u00fc isimler destek \u00e7a\u011fr\u0131s\u0131nda bulundu.